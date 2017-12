Von Eva-Maria Fankhauser

Innsbruck – Um vier Uhr in der Früh ging es los. Die Aufregung war riesig. Doch die Freude, ein Teil der Bischofsweihe zu sein, war noch größer. Mit strahlenden Augen und teils weichen Knien trafen die steirischen Ministranten von Bischof Hermann Glettler in der Olympia­halle auf die rund 580 Ministranten aus ganz Tirol. „Ich bin schon sehr aufgeregt, heute dabei zu sein und mitzuerleben, wie unser Pfarrer geweiht wird“, sagte Margret. Ihr Bruder Frederick ist stolz, den neuen Bischof der Diözese Innsbruck bereits zu kennen: „Er hat mich und meine Geschwister getauft.“ Glettler sei ein lustiger und netter Mensch. „Er ist immer da, wenn man ihn braucht“, weiß Grace.

Kurz vor dem Einzug war sämtlichen Ministranten die Aufregung ins Gesicht geschrieben. „Wir hatten ja keine Probe. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll“, nestelte eine Ministrantin aus Ranggen nervös an ihrem Kittel herum. Simon aus Längenfeld blieb etwas cooler: „Da darf heute nicht jeder dabei sein. Das ist was ganz Besonderes.“ Auch sein Freund Philipp strahlte vor Stolz: „Ich bin gespannt, was der Bischof so für ein Mensch ist.“ Jebin aus Hall hofft, dass der neue Bischof ein nahbarer sein wird. „Es wäre toll, wenn er einmal zu uns in die Pfarre kommt und wir uns mit ihm austauschen können“, sagt der Ministrant.

Dann war der Augenblick gekommen. Rund 580 Ministranten marschierten durch die Menschenmenge in der Olympiahalle. Alleine aus Osttirol waren 160 Kinder angereist, um diesen Moment mitzuerleben. Und es war ein unglaublich toller – sind sich Sarah, Marie und Anna aus Amlach einig. „Das war ein richtig cooles Kirchen“, sagte Marie. Das frühe Aufstehen und die zweieinhalbstündige Fahrt haben sich laut den drei Ministrantinnen mehr als gelohnt. Ein Teil der Weihe zu sein, war für sie ein absolutes Highlight.

Ein Tag, den man nie wieder vergisst – das war es auch für Elisabeth aus Grinzens. Sie durfte als Sternträgerin bei der Kommunion dabei sein. „Das hat mir sehr gut gefallen und bleibt mir lange in Erinnerung.“ Unvergessen bleiben für Valeria aus Pill die Rede des Bischofs und seine Worte „Geht, heilt und verkündet!“. Dass die Weihe nicht in einer Kirche stattgefunden hat, störte sie und ihre Freundin Isabella nicht. „Das war einfach mal etwas anderes“, sagte Isabella.

Viel zu lachen und jede Menge tolle Eindrücke gab es für einige Imster Ministranten. Sie waren begeistert von den offenen und direkten Worten des Landeshauptmannes Günther Platter. Ein emotionaler Moment war für die Imster Kinder, als der frisch geweihte Bischof von seinen Amtskollegen umarmt wurde.

Begeistert auch die Erwachsenen: „Es war sehr berührend und schön“, fand Barbara Hohenwarth aus Völs. Zwar sei das Flair im Dom mit der Olympiahalle nicht vergleichbar, doch: „So konnten viel mehr Menschen Teil dieser Weihe sein.“ Dieses Gefühl teilten viele Besucher. „Für mich entspricht das dem Zeitgeist. Wieso soll so etwas in einem erlesenen Kreis passieren? Sicher bleibt bei so einem Großevent das Persönliche etwas auf der Strecke, aber der Bischof hat das gut gemacht und dadurch viele für sich gewonnen“, sagte Werner Erhart aus Rinn. Es erfüllte ihn mit Stolz und Ehre, als Teil der Partisaner Garde zu Hall in Tirol den Bischof willkommen zu heißen.

Dass sich Glettler gut aufgenommen fühlte, sah man spätestens nach der Zeremonie. Während die vielen Geistlichen und Ehrengäste zur Agape weiterzogen, blieb der neue Bischof noch in der Halle. Er schüttelte unzählige Hände, nahm sich Zeit für ein Foto nach dem anderen, umarmte aufgeregte Kinder und tauschte sich mit den Gläubigen aus. „Das ist ja ein sympathischer Mann“, sagte eine Besucherin. „Und was für einer“, stimmte eine andere zu. Der neue Bischof zeigte sich nahbar, offen und strahlte Freude aus. So eroberte er die Tiroler Herzen im Sturm.