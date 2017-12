Taucher haben in Australien einen neuen Rekord aufgestellt: Am Rye-Pier auf der Halbinsel Mornington vor Melbourne nahmen sich bis zu 360 von ihnen unter Wasser bei der Hand und bildeten eine mehr als 270 Meter lange submarine Menschenkette, wie die australische Nachrichtenagentur AAP am Samstag meldete. Damit hätten sie es ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft.

Das Wetter an Land sei bei heftigem Regen im australischen Frühsommer sehr schlecht gewesen, die Tauchbedingungen in der geschützten Bucht aber bestens, hieß es. Der Sprecher der Tauchervereinigung des Bundesstaats Victoria, Luke English, sagte, mit der Aktion sollte das Sporttauchen in Victorias Küstengewässern gefördert werden. Dort gebe es immerhin vier britische U-Boot-Wracks zu erkunden. „Nachher sind wir alle in den Pub gegangen, und es war eine einfach tolle Atmosphäre“, sagte English. (dpa)