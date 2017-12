Von Roswitha Wörgötter

St. Johann i. T. – Über einen besonderen Überraschungsgast konnte sich Tina Hötzendorfer, die seit 2008 querschnittgelähmt ist, kürzlich in ihrer „Rollin’Art Gallery“ freuen. Moderatorin Barbara Stöckl nutzte eine Lesung in der Pfarrkirche Ellmau zugunsten von RollOn Austria, um ihre Weihnachtseinkäufe bei der St. Johanner Künstlerin zu machen. „Ich habe Tina Hötzendorfer im Juli bei einer TV-Sendung in Ellmau kennen und schätzen gelernt. Eine tolle junge Frau, die nach ihrem Unfall mithilfe ihrer künstlerischen Begabungen wieder ins Leben zurückgefunden hat.“

Gemeinsam mit Marianne Hengl, Obfrau von RollOn Austria, nahm sich Stöckl Zeit zum Stöbern. „Ich bin von Tina und ihren Arbeiten begeistert. Man spürt förmlich die Hingabe und den Einsatz der international anerkannten Künstlerin“, sagt Stöckl. Die Kreationen kaufe sie aber keinesfalls aus Mitleid. „Tina geht trotz Handicap ihren Weg, Kreativität und Perfektion sind Teil ihres Lebens und ihres Erfolges. Solch starke Menschen gehören ins Scheinwerferlicht.“

Die bekannten Glücks-Elefanten in allen Variationen sind Hötzendorfers Markenzeichen. „Neues entdecken und ausprobieren gehört zur künstlerischen Entwicklung. Heuer habe ich mich viel mit Blumen beschäftigt und den symbolträchtigen Lebensbaum als ausdrucksstarkes Motiv entdeckt. Für die Gestaltung des Logos für den Life Award 2017 in Innsbruck habe ich einen Lebensbaum gewählt“, erzählt die St. Johannerin.

Auf die Frage nach Zielsetzungen und neuen Projekten verrät Hötzendorfer: „Ich bin in der Werkstatt und mit dem Facebook-Blog (17.000 Follower), Kreativkursen für Kinder und Erwachsene sowie Vorträgen und Online-Shop eigentlich voll ausgelastet, aber ich will in näherer Zukunft ein Buch schreiben. Meine Lebenseinstellung und Anliegen veröffentlichen, die Probleme meiner Krankheit aufzeigen. Es gibt auch schlechte Tage, die man bewältigen muss.“

Vor drei Jahren eröffnete sie ihre „Rollin’Art Gallery“ in St. Johann in Tirol und beschäftigt heute zwei Mitarbeiterinnen. Ein bunter Ort mit Bildern, Dekoartikeln, Mode und Accessoires mit Glückselefanten, Fairtrade-Kunsthandwerk aus Indien und vielem mehr.