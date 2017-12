Lienz, Belluno – Im Mai war die Burg Heinfels Schauplatz eines grenzübergreifenden Austausches der Berufsschulen Lienz und Sedico/Belluno. Nun fand im Rahmen des Interreg-V-Projektes „ITAT 2002 Türme und Burgen“ der zweite Teil des Workshops im Belluno statt. Dabei wurde ein Blick in historische Mauertechniken gewährt. Dieses Mal lag der Fokus auf speziellen lokalen Techniken aus der Region der Partnergemeinden. Am Tag 1 standen Theorie und die Besichtigung der Stadt Feltre am Programm. Witterungsbedingt wurde der Workshop am Folgetag in die Fachberufsschule von Sedico/Belluno verlegt. Spannend wurde es dennoch, denn Spezialisten der Schule gaben ihr Wissen über traditionelle Putz- und Stucktechniken der Region an die Osttiroler weiter. Tag 3 bot mit der Besichtigung einiger Baustellen einen Einblick in die Ausbildung des Maurerhandwerkes in Italien. Mit einem Zwischenstopp in Pieve di Cadore, der zweiten Partnergemeinde des Projekts, fand der Workshop sein Ende.

Der letzte Teil des Interreg-Projektes wird im April 2018 in Heinfels stattfinden. (TT)