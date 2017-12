Zams – „Wir möchten den Onkologie-Patienten ein Stück Normalität zurückgeben.“ Das erklärte kürzlich Andreas Pehl, Profi-Musiker von Donatori di Musica, zur Konzert-Serie an der onkologischen Tagesklinik am Krankenhaus St. Vinzenz. Premiere war vor etwa einem Jahr. Inzwischen gaben Donatori di Musica acht Konzerte in Zams. Donatori di Musica sind ein Netzwerk aus Musikern, Medizinern, Pflegefachkräften und auch Patienten. Dieses hat sich zur Aufgabe gesetzt, klassische Musik in Kliniken zu spielen – vor Menschen, die nicht mehr in der Lage sind, Konzerte zu besuchen. „Wir spenden Musik und möchten Lebensfreude und Lebensmut schenken.“

Die insgesamt mehr als 400 Künstler im Netzwerk verzichten zwar auf ihre Gage, für Anreise und Übernachtung fallen jedoch Kosten an. „Ohne Spenden von Firmen aus der Region, medizinischen Partnern und vielen Privatpersonen hätten wir das Projekt nie starten können“, erklärte Koordinatorin Sr. Barbara Flad, Leiterin der Seelsorge am Krankenhaus St. Vinzenz. (TT, hwe)