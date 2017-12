Innsbruck – Die in Meran geborene Doktorandin Alexia Lochmann ist mit dem mit 5000 Euro dotierten Eduard-Wallnöfer-Preis ausgezeichnet worden. Ihre Analyse der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen der Option in Südtirol hatte die Jury überzeugt.

Sie wolle mit ihrer Forschung ergründen, wie „man Migration nutzen kann. Für gewöhnlich ist es so, dass Integration bedeutet, etwas von der alten Identität zu nehmen und dafür etwas Neues zu geben. In Südtirol gibt es etwas anderes: ein „erweitertes Wir“, sagte Lochmann gestern bei der Preisverleihung. Die 28-Jährige lebt und arbeitet derzeit in Paris. Sie ist Assistentin und Tutorin an der Universität Sorbonne.

Neben dem Hauptpreis wurden auch zwei Anerkennungspreise vergeben. Einen erhielt der Haller Geologe Markus Ribis für seine hydrochemische Untersuchung des Permafrostes in den Ötztaler Alpen, den zweiten der Bio-Technologe Harald Schöbel aus Zams, der an einem verbesserten Sonnenschutz durch alpine Algen arbeitet.

Ausgerufen wird der Preis von der Eduard-Wallnöfer-Stiftung der Tiroler Industrie, die von der Stiftung Südtiroler Sparkassen unterstützt wird. „Wir zeichnen Menschen aus, die mit ihren Projekten und Ideen für Wohlstand und Fortschritt sorgen“, erklärte der Stiftungsvorsitzende Oswald Mayr. Die Auszeichnung wurde heuer zum 39. Mal verliehen. (TT, bfk)