Walchsee — Ein Krampus auf Abwegen: Die Kunden in einem Supermarkt in Walchsee staunten am Dienstag nicht schlecht. An der Kassa saß mit der Rute bewaffnet und langen Hörnern am Kopf ein Miasberg-Toifi. Der zottelige Kassier offenbarte beim Kassieren allerdings die ein oder andere Schwäche. Mit tatkräftiger Unterstützung vom Supermarkt-Personal bekam der Krampus seinen Job aber erledigt - und durfte sich dann wieder seinen eigentlichen Aufgaben widmen ...