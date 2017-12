Innsbruck – Angefangen hat alles mit einer Liste, die Julian von seinen Lehrern in der Handelsschule erhielt. Seine Schule wollte sich am Projekt „Zeit schenken“ des Freiwilligenzentrums Tirol Mitte und der youngCaritas beteiligen. Bei diesem Projekt „verschenken“ Jugendliche ab der Oberstufe ein halbes Jahr lang freiwillig, außerhalb des Unterrichts, großzügig ihre Zeit. Die Palette der Engagementfelder reicht von der Freizeitgestaltung mit alten Menschen und Flüchtlingen, kreativer Arbeit mit behinderten Menschen, Mithilfe im Weltladen, im Tierheim oder in einer Bücherei bis hin zur Arbeit mit Kindern.

Julian entschied sich dafür, mit Kindern zu arbeiten: „Da ich selbst vier Geschwister habe, dachte ich mir, dass mir die Arbeit mit Kindern sehr viel Freude bereitet.“ Von November bis Mai arbeitete der Schüler freiwillig in der Kinderkrippe Ri-Ra-Rutsch. Insgesamt 16 Kinder werden in der ganzjährig geführten Krippe von pädagogischen Fachkräften betreut. Für die Kinder wurde Julian schnell zum Highlight der Woche: „Wenn Julian kam, stürzten sich die Kinder auf ihn. Er hat eine ruhige Art, die die Kinder sehr anspricht. Außerdem konnten wir uns zu hundert Prozent auf Julian verlassen“, streut Krippenleiterin Sabine Mall dem 17-Jährigen Rosen.

Die Krippenleiterin war von dem Schüler derart begeistert, dass sie ihn bereits geringfügig angestellt hat. „Wäre Julian etwas älter, hätte ich ihn fix im Team“, so Sabine Mall. Männer seien in den Kinderbetreuungsberufen noch Mangelware und daher besonders gefragt. Gerade für die Buben sei das „Kräftemessen“ mit männlichen Pädagogen wichtig. Doch so weit ist Julian noch nicht. Nach der Matura wird Julian zuerst den Zivildienst machen: Wie würde man es sich anders erwarten – natürlich in einer Kinderbetreuungseinrichtung. Im Anschluss wird er sich entscheiden, ob er die Ausbildung zum Kinderkrippen-Pädagogen absolviert. (TT)