Von Denise Daum

Seefeld — Das Seefelder Skigebiet Rosshütte ist für seine Tourengeher-Freundlichkeit bekannt. Geschäftsführer Werner Frießer betont stets, dass ein Miteinander von aufsteigenden und abfahrenden Wintersportlern möglich sein muss und die Pisten für alle da sind. In den vergangenen Tagen sorgten jedoch unschöne Vorkommnisse für großen Ärger. „Es gab massive Beschwerden von Skifahrern. Es kann einfach nicht sein, dass Tourengeher zu viert nebeneinander aufsteigen, die Piste wie die Irren queren und ihre Hunde überall frei herumlaufen", fasst Bergbahnen-Chef Frießer zusammen. Und das Ganze bei einem übervollen Skigebiet.

Dabei sei der Großteil der Tourengeher diszipliniert, aber „fünf Prozent schwarze Schafe halten sich an gar keine Regeln", ärgert sich Frießer. Sollte sich das nicht bessern, werde es wohl oder übel Konsequenzen brauchen. „Obwohl ich das nicht will. Ich sehe eigentlich nicht ein, dass jene fünf Prozent schwarze Schafe das Kommando übernehmen und Verbote für alle erwirken", betont Frießer, der selbst gern und oft mit den Tourenski auf die Rosshütte aufsteigt.

Er appelliert deshalb an die Vernunft. Auf ihrer Facebook-Seite wollen die Verantwortlichen der Rosshütte wachrütteln und warnen davor, dass sie sich als Betreiber gezwungen sehen, die Piste für Tourengeher zu sperren, sollte sich das Niveau nicht bessern. „Haltet euch an die Regeln! Hintereinander aufsteigen, am Pistenrand gehen, Pisten nicht dauernd queren, Hunde an die Leine! Das kann doch nicht so schwer sein!" ist auf der Seite unter anderem zu lesen.

Das Posting hat eine regelrechte Solidarisierungswelle mit den Bergbahnen ausgelöst. Bis gestern Abend wurde es über 850-mal geteilt. Vor allem Tourengeher haben in unzähligen Kommentaren ihren Unmut über die „schwarzen Schafe" kundgetan und auch von eigenen schlechten Erfahrungen berichtet. Eine Posterin schreibt davon, dass sie von zwei Tourengehern bedrängt wurde, da sie ihnen zu langsam bergaufgestiegen sei. „Ich als Tourengeherin war so schockiert, dass ich bis heute nicht mehr auf der Rosshütte war, weil diese ,Autobahn' nur noch mühsam ist." Sogar der Ruf nach einer Pistenpolizei wurde im Netz laut. Werner Frießer will es vorerst aber doch noch mit einem Appell an die Vernunft der Tourengeher versuchen und bleibt bei seinem Credo: „Miteinander statt gegeneinander am Berg."