Rum – Mit einem Galaabend für geladene Gäste und einem Marktfest für die Bevölkerung feierte die Gemeinde Rum im September „30 Jahre Markterhebung“. Alt-BM Hans Tanzer blieb damals, wie berichtet, dem Festabend fern, er sprach von „Geldverschwendung“, vermisste Rumer Künstler und kritisierte, dass ein Teil der Ehrengäste zum Abendessen eingeladen worden sei.

GR Bernhard Kirchebner (Grüne) monierte besonders die Kosten – und sieht sich nun durch eine Anfragebeantwortung der Gemeinde bestätigt: Insgesamt habe die Feier – versehen mit dem Zusatz „30 Jahre Bürgermeister Edgar Kopp“ – 41.000 Euro gekostet. Davon entfielen 24.000 Euro auf den Galaabend mit ca. 370 Gästen. Wenn man Unterbringung und Bewirtung der Vertreter aus den Partnergemeinden etc. einrechne, komme man sogar auf 26.000 Euro, so Kirchebner. Das öffentliche Marktfest mit ca. 1000 Besuchern kostete 15.000 Euro. Für den geschlossenen Abend habe man also 70 Euro pro Person ausgegeben, während das „niedere Volk“ mit 15 Euro pro Person „billig abgespeist“ worden sei. Und zu den 41.000 Euro kämen noch Hunderte Arbeitsstunden von Gemeinde­mitarbeitern – „für ein Fest der Selbstbeweihräucherung“, ärgert sich Kirchebner.

„Eine 30-Jahr-Feier gibt es nur einmal. Dass man das ordentlich macht und den Besuchern etwas bietet, ist klar“, kontert BM Kopp (SP). Das Echo auf den Galaabend sei „gewaltig“ gewesen, „da kann Herr Kirchebner sagen, was er will“. Von Selbstlob könne keine Rede sein: „Es war natürlich keine negative Veranstaltung – aber wir haben sie für die Leute gemacht, nicht für uns.“ Und: „Wenn die Grünen Anträge stellen, die einen Haufen Geld kosten, haben sie damit keine Probleme.“ (md)