Innsbruck – Österreich zu Kriegsende: Die Lebensmittelvorräte sind aufgebraucht. Die Menschen kommen nicht einmal auf die Hälfte der nötigen Kalorien, Wien gilt als hungrigste Großstadt Europas. Das Land ist auf Hilfe aus dem Ausland angewiesen. Besonders im Winter ist die Situation hart und entbehrungsreich. Unterstützung kommt auch durch die eine Million CARE-Pakete aus den USA, die in Österreich verteilt werden. 1946 erreichten erste CARE-Pakete Österreich.

Auch in Tirol erinnert man sich, etwa Helmuth Lutz aus Pflach: „Es war wie ein Wunder, als damals das erste CARE-Paket eintraf. Ich kann mich noch an Corned Beef und die Kondensmilch erinnern. Diese damalige Unterstützung in höchster Not habe ich nie vergessen.“

Wolf-Dieter Peter Rainer aus Innsbruck ist sich sicher, dass seine spätere Berufswahl etwas mit den CARE-Paketen zu tun hatte. Er studierte an der UC Berkeley Erziehungswissenschaften und spezialisierte sich auf „Schulaufbau in Flüchtlingslagern“. „Ich arbeite bis zur Pensionierung in Lagern in Kambodscha, Sudan, Afghanistan, Bosnien und Kosovo.“

Ilse Walser-Bendl aus Imst bekam mit einem Paket auch eine Patchworkdecke, die sie später an die Tochter weiterverschenkt hat: „Diese gibt es heute immer noch.“

CARE ist eine der größten privaten Hilfsorganisationen im weltweiten Kampf gegen die Armut. Sie hat Beraterstatus bei den Vereinten Nationen. 2016 kam die Arbeit von CARE International mehr als 80 Millionen Menschen in 94 Ländern zugute.

Heute gehört Österreich zu den reichsten Staaten weltweit und kann die Hilfe zurückgeben: 6000 Spenderinnen und Spender aus Tirol haben 2017 den Gegenwert von mehr als 46.600 CARE-Babynahrungspaketen für unternährte Kleinkinder gespendet. Damit kann unterernährten Kindern geholfen werden.

CARE Österreich bittet um Spenden für die Nothilfe in Ostafrika – Spendenkonto CARE Österreich: IBAN: AT77 6000 0000 0123 6000.

Ein Nothilfe-Paket um 55 Euro versorgt eine Familie mit Nahrungsmitteln, ein Baby-Paket um 13 Euro ein Baby oder Kleinkind mit Aufbaunahrung. Nähere Informationen sind unter www.care.at abzurufen. (TT)