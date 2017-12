Innsbruck – Was macht Wilten aus? Wo fängt es an und wo hört es auf? Diese Fragen stellen Studierende des Management Centers Innsbruck (MCI) allen interessierten Stadtteilbewohnern – am morgigen Dienstag um 18.30 Uhr im neuen Stadtteilzentrum am Wiltener Platzl. Die Veranstaltung ist der Auftakt für einen groß angelegten Beteiligungsprozess rund ums Stadtteilzentrum, den die Studierenden im Auftrag der Stadt Innsbruck durchführen. Um ein sinnvolles Untersuchungsgebiet für die eigentliche Befragung im Jänner 2018 festzulegen, werden die Bewohner gebeten, auf Stadtplänen die für sie wichtigen Orte im Stadtteil einzutragen. Im Jänner fragen die Studierenden dann nach den zentralen „Stadtteilthemen“. (TT)