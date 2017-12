Von Peter Unterweger

Lienz, Wiener Neustadt – Mit über 44.000 Einwohnern ist Wiener Neustadt nach der Landeshauptstadt St. Pölten die zweitgrößte Stadt Niederösterreichs. Bürgermeister ist der gebürtige Osttiroler Klaus Schneeberger.

Seit seinem Amtsantritt im Jahr 2015 stellt er sein Bürgermeistergehalt für Kinder- und Jugendinitiativen zur Verfügung. Vereine für Jugendarbeit werden ständig vom Stadtchef unterstützt, zusätzlich sponsert er besondere Aktionen wie den Gratis­skipass für Pflichtschulkinder gemeinsam mit dem Skigebiet Unterberg.

Im ersten Moment erinnert das an die legendäre Geldverteilungsaktion von Jörg Haider. Damals bezahlte der Kärntner Landeshauptmann den Pensionistenhunderter, aber nicht aus seiner eigenen Tasche, sondern mit Geld aus dem Steuertopf.

Schneeberger hingegen verwendet dafür seine Bürgermeistergage. Und die Pensionisten mussten bei der Aktion Haiders ins Landhaus pilgern, dort brav Schlange stehen und sich den Geldschein bei ihm persönlich abholen.

Absolut anders ist das Prozedere bei Bürgermeister Schneeberger organisiert: Die Aktion wird über die Schulen abgewickelt: Zu Schulbeginn werden die Kinder gefragt, wer Interesse hat. Die Anmeldungen werden eingesammelt und von der Schule an die Stadtgemeinde geschickt.

„Nicht nur die Kinder, auch die Eltern freuen sich“, fasst der Bürgermeister die Reaktionen zusammen. „Wir haben den Skipass durch Begleitmusik attraktiver gemacht“, erzählt Schneeberger. Busunternehmen bringen die Kinder am Wochenende gratis und die Begleitpersonen zu günstigen Bedingungen ins gut eine halbe Stunde entfernte Skigebiet.

Dass der Bürgermeister dafür sorgt, dass die niederösterreichischen Kinder hinauf auf die Berge kommen, wo es Schnee gibt, hat nichts mit seinem Namen Schneeberger zu tun. Auch der Wunsch, dass die Kinder aus seiner Stadt so wie Gleichaltrige in seiner alten Tiroler Heimat die Freude am Skisport genießen dürfen, war nur einer der Auslöser. Die Saisonkarten-Aktion hat für Schneeberger nämlich einen wichtigen regionalpolitischen Hintergrund. Als Landespolitiker ist er am wirtschaftlichen Fortbestand des Skigebietes interessiert und möchte so einen Beitrag dazu leisten.

Dass ein Politiker Geld, das ihm zusteht, nicht kassiert, ist eher ungewöhnlich. Klaus Schneeberger erklärt dazu: „Ich habe als Klubobmann des niederösterreichischen Landtagsklubs einen entsprechenden Bezug. Daher stelle ich meinen 2. Bezug für Kinder- und Jugendarbeit zur Verfügung.“

Klaus Schneeberger wurde 1950 in Lienz geboren. Sein Vater Josef stammt aus Oberlienz, vom Hof Schneeberger, vulgo Zeiner, er war Offizier des Bundesheeres. Seine Mutter kam aus Innsbruck. Als Klaus Schneeberger sechs Jahre alt war, wurde sein Vater nach Wiener Neustadt versetzt.

Die emotionale Bindung zu Osttirol ist geblieben. Sie besteht einerseits aus Kindheitserinnerungen, andererseits aus Kontakten mit Spielkameraden aus seiner Zeit in Lienz.

ÖVP-Klubchef im niederösterreichischen Landtag und Bürgermeister von Wiener Neustadt – und am 28. Jänner stehen Landtagswahlen in Niederösterreich vor der Tür. „Mit der Freizeit schaut es zurzeit schlecht aus“, erwähnt der Vollblutpolitiker. Heuer seien sich nicht einmal seine üblichen Urlaubstage im Golfhotel in Lavant ausgegangen, nur ein kurzer Abstecher nach Osttirol sei drin gewesen.

Wiederholt sorgte Schneeberger für positive Schlagzeilen. Er schaffte den Sprung in die Kolumne „Kopf des Tages“ der Tageszeitung Der Standard, als er nach 70-jähriger SPÖ-Dominanz in Wiener Neustadt den Bürgermeistersessel als „Schwarzer“ eroberte.

Mit der Bildung seiner Stadtregierung schrieb er politische Geschichte: Er bewegte Grüne und Blaue, gemeinsam in seiner Regierungsmannschaft mitzuarbeiten. Statt des Begriffs Koalition erfand er damals die Umschreibung Partnerschaft. Und dass seine Stadtregierung in kürzester Zeit stand, dafür lieferte der Polit-Fuchs auch die Lösung: „Ich habe schon vor der Wahl mit allen Parteien geredet.“