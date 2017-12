Von Hans Nikolussi

Lermoos – „In jedem Lermooser Haus im Ort eine selbstgebaute Krippe – das wäre mein Wunsch“, formulierte Hans Mader sein Ideal. Der Obmann des Krippenvereins Loisachtal meint diesem Idea­l immer näher zu kommen. Über 100 der Kleinode aus den Händen fleißiger Kursbesucher zieren ja schon die Wohnzimmer der Gemeinde im Zwischentoren. Ein ganz kleiner Teil davon, und vor allem jene zehn des letzten Kurses, sind im Tiefparterre der Volksschule zu besichtigen. Die Segnung der Objekte bei der Ausstellungseröffnung nahm Pfarrer Tomasz Kukulka vor. Umrahmt wurde die Feierstunde von einem Bläser­ensemble der Musik­kapelle Lermoos.

Aus berufenem Mund konnten die Initiatoren um Obmann Mader ein dickes Lob entgegennehmen. Vizebürgermeister Thomas Koch, selbst Künstler, zeigte sich von den kunstfertigen Exponaten angetan, wusste um die Mühen bis zur Fertigstellung und beglückwünschte die „Krippeler“ zu ihren hervorragenden Leistungen. Ob „orientalisch“ oder „alpenländisch“, alle waren mit großem Einsatz und viel Zeitaufwand entstanden. „Unser diesjähriger Kurs begann am 9. Oktober. Zweimal in der Woche trafen wir uns für gute drei Stunden in unserer Werkstatt im Schulgebäude“, wusste „Oberkrippeler“ Hans Mader zu berichten.

Im Jahre 1995 gründeten begeisterte Krippeler durch die Initiative von Baumeister Walter Bader den Krippenverein „Loisachtal“. Er umfasst Lermoos, Ehrwald und Biberwier. Zurzeit besteht der Verein aus rund 80 Mitgliedern. Untergebracht ist der Werkraum des Krippenvereines im Untergeschoß der Volksschule Lermoos. Dieser Raum wurde von der Gemeinde Lermoos zur Verfügung gestellt. Als Obmann fungiert seit Anfang an Hans Mader.

Stolz sind die „Krippeler“ auf ihre riesige Dorfkrippe, die in vier Szenen das Geschehen von vor 2000 Jahren in Erinnerung ruft. Die Verkündigung, die Geburtsszene wurde vom Bildhauermeister Mario Gasser aus Ehrwald geschaffen. Gebhard Arzl aus Weißenbach fasste die Figuren und umschloss Berg und Figuren mit einem stimmungsvollen Hintergrund. Die Krippe im Ausmaß von 3,50 x 1,90 m fand einen würdigen Aufstellungsplatz gegenüber der Pfarrkirche und ist Anziehungspunkt in der Weihnachtszeit. Bis „Lichtmess“ ist die Großkrippe noch zu bewundern. In Lermoos ist außerdem die einzige Fastenkrippe des Außerferns zu sehen. Die von Anton und Margarethe Hundertpfund kunstvoll gefertigte und liebevoll gestaltete Fastenkrippe zeigt biblische Osterszenen. Die gegenüber der Lermooser Kirche im Schaukasten ausgestellte Krippe ist in der Fastenzeit bis Ostern zu sehen.

Bei der Eröffnung gab es ein „Schnäppchen“ zu erwerben. Eine von den Vereinsmitgliedern in Kooperation gestaltete Schneekrippe wechselte über den Kauf von Losen ihren Besitzer.