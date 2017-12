Lienz – Ein Christbaum unter Wasser? In Lienz hat das Tradition. Auch heuer wieder veranstaltet die Österreichische Wasserrettung, Einsatzstelle Osttirol, das so genannte Christbaumversenken – als schöne Einstimmung auf das Weihnachtsfest für die ganze Familie. Es findet am Sonntag, 17. Dezember, um 18 Uhr wieder beim Schlossteich von Schloss Bruck statt.

Bereits um 17:30 Uhr werden am Hochsteinparkplatz Fackeln verteilt, mit denen sich die Besucher gemeinsam auf den Weg zum Schloss machen. Dann werden wieder kälteresistente Taucher in bewährter Manier einen kleinen, mit Lichtern geschmückten Nadelbaum im Schlossteich unter Wasser bringen, um für die Saison zu danken und auf die bevorstehenden Feiertage einzustimmen.

Musikalisch umrahmt wird die romantische Veranstaltung von den Tristacher Sänger­n, auch für das leibliche Wohl ist vorgesorgt.

Natürlich gibt es auch heuer wieder die beliebte Geschenkebörse für die Kleinen: Jedes Kind, das ein Geschenk im Wert von rund drei Euro mitbringt, darf nach dem Event ein Überraschungspackerl mit heimnehmen. (TT, func)