Innsbruck – „Ich bin so froh, dass ich dich kennen lernen durfte.“ Diesen Satz hört Elisabeth S. von ihrem Mann Michael mehrmals täglich. Vor nunmehr neun Jahren wurde bei Michael Demenz diagnostiziert. An einem heißen Sommertag kam der heute 84-Jährige von einem Ausflug heim, ohne von seinem Tag erzählen zu können. Der sonst so wortgewandte Chirurg konnte auch auf Nachfrage keine Erinnerungen mehr abrufen. Mit dem Verdacht auf einen Schlaganfall wurde er ins Krankenhaus eingeliefert. Erst nach unzähligen Untersuchungen stand die Diagnose fest: Michael leidet an Demenz.

Trotz seiner Erkrankung kann er sich noch gut an den Tag der Diagnose erinnern: „Mir hat der Befund damals keine Angst gemacht und tut es auch heute nicht. Was soll mir passieren? Ich hatte so viel Glück im Leben und bin dankbar, dass ich Elisabeth an meiner Seite habe. Von Anfang an wusste ich, dass man der Demenz nicht hilflos ausgeliefert ist“, so der kämpferische Arzt. Für Elisabeth hingegen war der Befund wie ein Schlag ins Gesicht: „Ich habe mir die Krankheit als Alterserkrankung vorgestellt, die noch lange vor uns liegt. Ganz ein schwerer Schritt war für mich, Hilfe zu suchen und anzunehmen. Ein Anker in dieser Zeit war das Demenz-Servicezentrum der Caritas.“ Hier habe sie eine Beratung in Anspruch genommen, eine Schulung für Angehörige absolviert und sich mit anderen Angehörigen zum gegenseitigen „Auffangen“ ausgetauscht. „Ich habe erst lernen müssen, ehrlich mit dem Thema umzugehen und die Krankheit beim Namen zu nennen“, so Elisabeth, die selbst pensionierte Krankenschwester ist. Erst nach rund einem Jahr sei dem Paar bewusst geworden, dass Demenz nicht heilbar ist. „Ich hatte den Vorteil, dass ich aus meinem Berufsleben viele Ärzte kannte, die mich unterstützten. Außerdem konnte ich mit Elisabeth immer alles aussprechen und sie holt mich auch heute noch auf den Boden zurück“, streut Michael seiner Frau Rosen. Sie steht ihrem Mann Tag für Tag bei und sorgt für einen geregelten Tagesablauf: „Den ganzen Tag im Pyjama zu verbringen, gibt es bei mir nicht.“

Angst hat Elisabeth davor, einmal selbst zu erkranken. Nach einem Sturz musste sie letztes Jahr drei Wochen auf Reha. In dieser Zeit war Michael in der Kurzzeitpflege in einem Seniorenheim. „In der Reha kam ich kaum zur Ruhe – die Trennung war sehr schwer für mich“, so Elisabeth rückblickend. Für Demenzberaterin Petra Jenewein ist dies ein Phänomen, das sie bei vielen Angehörigen beobachtet: „Die Vorstellung, selbst krank zu werden und damit für die Betreuung auszufallen, ist für Angehörige eine quälende.“ Wichtig sei daher ein Auffangbecken, das den Angehörigen die Sicherheit gebe, dass im Bedarfsfall jemand da sei: „Wir versuchen im Angehörigencafé Demenz einen Rahmen zum Austausch und der gegenseitigen Bestärkung zu ermöglichen. Außerdem geben wir den Angehörigen durch Hilfsangebote, persönliche Beratung oder Kurse Halt“, so Jenewein. Einmal monatlich besucht Elisabeth das Angehörigencafé, gibt und holt sich Tipps von Angehörigen und lernt so, noch besser mit der Krankheit umzugehen: „Wenn ich mich mit anderen vergleiche, geht es mir noch gut“, befindet die lebensfrohe Pensionistin.

Gerade jetzt in der Weihnachtszeit genießen Elisabeth und Michael die Zweisamkeit und reden über heute und morgen. Obwohl er ein „lückenhaftes Gehirn“ habe, kann sich der charmante Chirurg noch genau an die erste Begegnung mit Elisabeth im Aufzug der Klinik erinnern. Elisabeth denkt gerne an die vielen Reisen mit ihrem Mann zurück. Die beiden blicken aber auch in die Zukunft: „Wir reden sehr viel über den Tod – das gehört für uns dazu. Dabei hoffe ich, dass wir noch ein paar schöne Jahre zusammen verbringen können und das Sterben nicht langwierig sein wird“, meint Elisabeth. Solange es möglich ist, wird sie auch künftig ihren Mann Tag für Tag begleiten. (TT)