Von Benedikt Mair

Innsbruck – Als sie am frühen Vormittag in Imst den Helikopter besteigen, ist ihr Tag schon mehrere Stunden alt. Ab halb 6 Uhr saßen sie in ihrem Innsbrucker Büro, analysierten die eintreffenden Daten und veröffentlichten ihren Bericht. Jetzt geht es raus; in die Berge. „Denn egal wie viele Daten wir über den Computer geliefert bekommen, nichts kann den Eindruck vor Ort überbieten“, sagt Rudi Mair. Er ist Leiter des Tiroler Lawinenwarndienstes und begibt sich mit seinen Kollegen Patrick Nairz und Paul Kössler auf einen ersten Erkundungsflug. Die Lawinensaison hat bereits begonnen. Bei der Gelegenheit soll auch eine Wetterstation gewartet werden.

Der Hubschrauber hebt ab. Schlägt Kursrichtung Osten ein. Über das Ötztal soll es in Richtung Stubai gehen. Er fliegt über die Schweinfurter Hütte, lässt das Westfalenhaus hinter sich. Aufmerksam beobachten Mair, Nairz und Kössler die Landschaft. Registrieren jede Verwehung, jeden noch so kleinen Lawinenabgang. „Alles, was wir sehen, hilft uns, die Situation zu beurteilen. Landesweit. Aus der Luft hat man den perfekten Überblick“, erklärt Patrick Nairz. Rund zehn Mal pro Winter machen sich die Mitarbeiter des Lawinenwarndienstes ein Bild aus der Luft. Ansonsten sind sie mit Liften, dem Auto und zu Fuß im Gelände unterwegs. Täglich.

Das heutige Ziel ist erreicht. Im hinteren Oberbergtal setzt der Hubschrauber zur Landung an. Neben der Franz-Senn-Hütte wartet bereits Senior-Hüttenwirt Horst Fankhauser – der auch wegen seiner Expeditionen zu den höchsten Bergen der Welt Bekanntheit erlangt hat. Fankhauser ist tirolweit einer von 20, der den Lawinenwarndienst täglich unterstützt. Er dokumentiert die Lage, macht Fotos. In unregelmäßigen Abständen liefern circa 100 Bergführer, Skilehrer und Hüttenwirte Daten an den Lawinenwarndienst.

Fankhauser begleitet Mair, Nairz und Kössler heute. Es geht ins Horntal, oberhalb der Franz-Senn-Hütte. Auf 2400 Metern Höhe wollen sie ein Schneeprofil anfertigen. Sprich: Sie schaufeln und schneiden die Schneedecke auf, kontrollieren die verschiedenen Ablagerungen, prüfen sie auf ihre Stabilität, indem sie mit einer Schaufel auf einen vorher markierten Bereich klopfen.

Noch einige hundert Meter höher steht ein Teil einer Wetterstation. Hier wird der Wind gemessen. Die Station ist eine von 187 in ganz Tirol. Vor etwas mehr als zehn Jahren waren es noch 30. „Wir verfügen inzwischen über das modernste und größte Netz an solchen Wetterstationen in ganz Europa, wenn nicht auf der ganzen Welt“, schwärmt Mair. Während Rudi Mair auf dem Schneefeld im Horntal bleibt, steigen Nairz und Kössler wieder in den Hubschrauber und lassen sich zur Wetterstation fliegen. Sie muss gewartet werden. Auf einer kleinen natürlichen Felsplattform steigen die beiden aus dem noch fliegenden Hubschrauber aus. Einer von ihnen klettert auf die sch­male Eisenstange, an der die Messinstrumente installiert sind. Rund sechs Meter über dem Boden. Neben ihnen tut sich der Abgrund auf. Über eine felsige Wand geht es Hunderte Meter in die Tiefe. Jeder falsche Tritt wäre fatal.

Was spektakulär aussieht, ringt Paul Kössler, Ingenieur und verantwortlich für Instandhaltung der Messstationen, nur ein müdes Lächeln ab. „Das war gerade einer der humaneren Landeplätze“, scherzt er. Es könne schon mal sein, dass man irgendwo abspringen müsse. „Oder ich werde abgeseilt und führe die notwendige Reparatur so durch.“ Angst habe er dabei keine. „Ich würde es Respekt nennen. Den Respekt darf man nie verlieren, weil es immer wieder extrem heikle und gefährliche Situationen in unserem Beruf gibt. Inzwischen mache ich den Job schon viele Jahre. Als Jungspund ist man ungestümer, geht mehr Risiken ein. Man lernt, dass man auch die Gnade haben muss zu sagen: ,Heute geht nichts.‘“

Dann steigt Kössler wieder in den Hubschrauber: „Eine Arbeit von drei Minuten.“ Er muss noch schnell ins Zillertal, ein defektes Teil bei einer Wetterstation austauschen. Währenddessen fertigt Nairz weitere Schneeprofile an. Mair sichtet die Daten. Ein ganz normaler Tag beim Lawinenwarndienst.