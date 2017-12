Innsbruck – Mit bis zu 160 km/h brauste gestern ein Sturm über Tirol hinweg. Feuerwehren standen im Dauereinsatz. Zum Glück blieben größere Schäden vorerst aus.

Im Zugverkehr kam es Montagabend zu massiven Behinderungen. Das Dach des Bahnhofes in Hall war vom Sturm angehoben worden. Der Bahnhof musste komplett gesperrt werden, um das Dach zu sichern. Fernzüge wurden über die Umfahrung-Innsbruck umgeleitet. Nahverkehrszüge wurden durch Busse ersetzt, so weit dies möglich war. Wartezeiten im abendlichen Pendlerverkehr waren die Folge. Gegen 20 Uhr konnte die Sperre wieder aufgehoben werden. Sämtliche Züge rollten wieder.

Schon Sonntagabend kam es in Innsbruck zum Brand eines Gartenhauses. Die Besitzer hatten tags zuvor am offenen Holzkohlegrill beim Wohnhaus bis gegen 23 Uhr gegrillt und die Asche auf der Schneedecke entsorgt. Durch den Föhnsturm glimmten die Rückstände auf und führten offensichtlich zum Brand. Verletzt wurde niemand, der Brand wurde von der Feuerwehr rasch gelöscht.

Von 11 Uhr vormittags an bis zum Abend zählte man gestern bei der Leitstelle Tirol schließlich insgesamt an die 70 Einsätze. Dabei gab es keine größeren Probleme, aber umgestürzte Bäume auf Straßen, abgerissene Weihnachtsbeleuchtung, abgedeckte Hausdächer und umgestürzte Bauzäune hielten die Helfer trotzdem auf Trab. Und: Die Lage wird sich wohl erst heute so langsam wieder beruhigen.

Die Geschwindigkeiten, die von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik gemessen wurden, hatten es in sich. Am Patscherkofel wurden gestern Nachmittag 176 km/h Spitze registriert. Auch am Arlberg wurden Windspitzen von deutlich über 100 km/h gemessen. In Schmirn gab es immerhin noch Windböen von knapp über 92 km/h. Für die Nacht auf Dienstag erwarteten die Meteorologen übrigens den stärksten Föhnsturm. Mit 16,5 Grad war Jenbach gestern der zweitwärmste Ort Österreichs.

Die Landeswarnzentrale und der Landesforstdienst hatten schon am Sonntag davon abgeraten, sich im Wald aufzuhalten, da die Gefahr, durch herabfallende Äste oder umstürzende Bäume getroffen zu werden, zu groß sei. Aufgrund der steigenden Lawinengefahr und des drohenden Orkans rät der Lawinenwarndienst dringend von sämtlichen Aktivitäten im Hochgebirge ab.

Auch in Tirols Skigebieten machten sich die orkanartigen Böen gestern bemerkbar. Am Stubaier Gletscher wurde der Betrieb vollständig eingestellt, die Zillertal Arena konnte nur einen sehr eingeschränkten Liftbetrieb anbieten. Vom Winde verweht war gestern unter anderem auch das Skivergnügen am Pitztaler Gletscher und in Ischgl. Auch dort mussten zahlreiche Anlagen eine windbedingte Zwangspause einlegen.

Verantwortlich für das Wetter ist Sturmtief „Yves“, das am Sonntag das Tief „Xanthos“ abgelöst hatte und in weiten Teilen Europas für Chaos gesorgt hat. In der Nacht auf heute sollte der Föhn in Tirol von Westen her allmählich zusammenbrechen. Regen und Schneefall breiten sich aus, die Schneefallgrenze sinkt auf 800 bis 500 Meter. (TT, APA)