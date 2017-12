Lechaschau – Gold und Diamant haben sie längst hinter sich gelassen. Sophie und Johann Golser aus Lechaschau feierten kürzlich ein Ehejubiläum, das nur wenigen Paaren vergönnt ist: die eiserne Hochzeit. Vor 65 Jahren gaben sich die beiden das Jawort. Sophie wuchs in Höfen auf und arbeitete nach der Pflichtschulzeit in der Weberei Reutte. Dort hat sie auch ihren Johann, einen gebürtigen Südtiroler, kennen gelernt.

Am 17. November 1952 läuteten für die beiden in der Absamer Wallfahrtskirche die Hochzeitsglocken. 1956 zogen sie mit ihren Kindern Ulrike und Monika in das selbst gebaute Haus in Lechaschau ein. Nach dem Verlust ihrer Tochter Ulrike brachten die Geburten ihres Sohnes Hans-Peter und ihrer Tochter Elisabeth wieder Freude in ihr Leben. Heute leben die Jubilare mit der Familie von Tochter Elisabeth in Lechaschau und freuen sich zudem über vier erwachsene Enkelsöhne.

Im Rahmen eines von Diakon Toni Moser und dem Männergesangsverein Reutte gestalteten Gottesdienstes dankten sie kürzlich für 65 Jahre Ehe. (TT, fasi)