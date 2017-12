Lienz – Laut Schätzung gibt es in Lienz acht bis zehn wohnungslose Menschen, die den zuständigen Stellen bekannt sind. Vor allem im Winter wird die Not der Betroffenen groß. „Gemeinsam mit der Stadt und der Bezirkshauptmannschaft sowie in Zusammenarbeit mit der Tiroler Soziale Dienste GmbH haben wir ein Konzept für ein Kälteschutzprogramm erstellt, damit niemand in Osttirol gezwungen ist, die Winternächte im Freien zu verbringen“, berichtet Soziallandesrätin Christine Baur. Finanziert wird die Notschlafstelle vom Land Tirol und der Stadt Lienz. Damit ist die Winternotschlafstelle in Lienz die Erste ihrer Art außerhalb der Landeshauptstadt Innsbruck.

Das Kälteschutzprogramm sieht eine Notschlafstelle in der Grundversorgungseinrichtung „Sporthotel“ in Lienz vor. „Dort, im dritten Stock des Gebäudes, der über einen gesonderten Eingang zugänglich ist, befinden sich vier Zimmer mit jeweils einer kompletten Sanitäreinheit sowie ein Zimmer, das sich als Bereitschaftszimmer für das Betreuungspersonal eignet“, berichtet der TSD-Geschäftsführer Harald Bachmeier. Bis zu zwölf Personen können dort in den Winternächten ein Dach über dem Kopf finden.

Geöffnet ist die neue Notschlafstelle vom 15. Dezember bis 31. März von 18 Uhr bis 8 Uhr. Einlass ist von 18 bis 20 Uhr, allenfalls auch bis 22 Uhr. (TT)