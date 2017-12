Schnann – Ein kleines Märchen erwartet uns im 13. Türchen des Adventkalenders. Die kleine, flügellose, gepunktete Biene Alea Bee hat einen besonderen Bedarf. Ihre Bienenfreunde und die Tiere des Waldes sind deshalb aufgerufen, ihr gemeinsam so gut wie möglich zu helfen.

Ein Glücksfall. Immer dort, wo sich ein Bedarf des einen mit der Berufung des anderen verbindet, entstehen Liebe und Vertrauen. So nehmen sich die geduldige Schnecke, die fleißige Spinne, die selbstbewussten Mistkäfer und viele andere Tiere des Waldes des Schicksals der Biene an und bauen mit Naturmaterialien für Alea Bee einen Flugdrachen. Mit dem Wind und viel Zuversicht hebt sich der Drache in die Lüfte und Alea Bee kann mit all ihren Sinnen die Schönheit der Welt wahrnehmen. Dabei machen die Tiere zwei wichtige Erfahrungen: Nicht nur sie alle haben „etwas gemacht“, sondern „es“ hat aus ihnen etwas gemacht. Nämlich mitfühlende Wesen. Und die so wichtige Erfahrung, dass nicht nur ein Drache, sondern auch die Gemeinschaft trägt!

Dieses Projekt des Kindergartens und der Volksschule Schnann wurde gemeinsam mit dem Tiroler Kerngruppen-Verein (www.tiroler-kerngruppen-verein.net) zum Leben erweckt. Auch dieser Verein braucht, wie Alea Bee, viele helfende Hände, um das Leben von Menschen mit besonderen Bedürfnissen in der Freizeit mit Freude und Lachen zu erfüllen. Es zählen nicht die äußerlichen Unterschiede, sondern die problemlose Akzeptanz des Ungewohnten, Besonderen und „Andersseins“. Es sei, so Caritas-Direktor Georg Schär­mer, der richtige Ton und die befreiende Botschaft. „Es braucht alle, wenn das (Zusammen-)Leben schmackhaft bleiben soll.“

Dankbar sind Claudia Veiter und Andi Pirschner, dass durch Alea Bee das Befremdliche, Eingeschränkte und Abweichende zu einem Denkanstoß und zur Bereicherung für viele geführt hat und dadurch der gewünschten Wertschätzung und Akzeptanz Raum und Zeit geschenkt wurde.

Im Advent machen die Aufführungen der Alea Bee eine Pause. Der Tiroler Kerngruppen-Verein, Helfer, Kinder und natürlich Alea Bee selbst gehen aber zweimal ins SOS-Kinderdorf nach Imst, um gemeinsam zu basteln, singen, lachen, spielen und ein bisschen Zeit zu schenken. Alea Bee berichtet dort von ihren Erlebnissen und teilt die schönsten Momente. Im neuen Jahr wäre es der allgemeine Wunsch, das „Sing- und Tanzspiel“ in anderen Kindergärten weiterleben zu lassen. Deshalb gibt es die Möglichkeit, das Bilderbuch, das Notenheft, Kostüme und sogar das Bühnenbild zu mieten. Voraussetzung ist eine Aufführung für karitative Zwecke. E-Mail an c.veiter@aon.at oder a.pirschner@tsn.at. (TT)