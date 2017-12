Von Claudia Funder

Lienz – 1969 wurde die Handelsakademie Lienz gegründet, wenige Jahre später siedelte sie in den Bau in der Weidengasse, in dem auch ein Turnsaal geschaffen worden war. Eine weitere Sporthalle kam 1989 hinzu.

Längst waren die beiden Säle schwer in die Jahre gekommen, der Zahn der Zeit hatte in vielen Bereichen gehörig genagt, auch an der Technik.

Bereits im Herbst 2015 war eine Sanierung angepeilt worden, sie scheiterte vorerst an der Finanzierung. Im Folgejahr wurde grünes Licht für den Umbau der älteren Halle signalisiert. Und heuer in der letzten Juniwoche konnten endlich Nägel mit Köpfen gemacht werden. Der Startschuss für die Generalsanierung des Turnsaals fiel.

Die Architekten Georg Steinklammer, Stefan Thalmann und Hortense Kotzinger haben ganze Arbeit geleistet, Ersterer zeichnete auch für die Bauaufsicht verantwortlich.

Gestern konnte man sich bei der offiziellen Eröffnung vom gelungenen Ergebnis überzeugen. Nach kompletter Entkernung der Halle und mehrmonatigen Erneuerungsmaßnahmen präsentiert sich der Turnsaal nun mit spürbar hoher Aufenthaltsqualität.

HAK-Direktor Josef Pretis ließ in seiner Festansprache die vergangenen Jahre Revue passieren und dankte allen am Bau Beteiligten, Schülern und Lehrern für ihr Verständnis während der Baustellenzeit sowie der Projektgruppe „Sports for win“, die die ansprechende Eröffnungsfeier organisatorisch aus dem Boden gestampft hatte.

Es wurde zwischendurch ein überaus schwungvolles Fest, warteten doch Show-Acts von Schülerinnen aus der HLW und musikalische Darbietungen der HAK-Band.

Natürlich war die hohe Geistlichkeit zugegen. Pfarrer Hans Hecht und Kooperator Siegmund Bichler erbaten den Segen für die neue Sporthalle.

2,2 Mio. Euro brutto flossen in den Umbau, gestemmt wurden die Kosten zur Gänze vom Tiroler Landesschulrat.

In den Genuss des neuen Turnsaales im Bundesschulzentrum kommen übrigens weit über 1000 Schüler aus insgesamt sieben Lienzer Schulen. Neben den Schulen vor Ort - dazu zählen die HAK, die HAS, die HLW und die HF - wird er auch von der HTL und der Fachschule für Mechatronik sowie von der Fachschule für wirtschaftliche Berufe der Dominikanerinnen genutzt. Abseits des Schulunterrichts toben sich hier aber auch Mitglieder mehrerer heimischer Vereine körperlich aus, insbesondere im Winter.

Bereits Wochen vor der gestrigen offiziellen Eröffnung, nämlich Ende Oktober, waren die Türen zum rundum erneuerten Turnsaal wieder für den Sportunterricht aufgegangen. Und der Ort gefällt ganz offensichtlich. Schüler und Lehrer genießen die attraktiven Bedingungen, die hier geboten werden und die zudem ein deutliches Plus an Sicherheit liefern.