Fieberbrunn – „Mich freut es, am Nikolaustag die Braven im Bezirk Kitzbühel zu belohnen“, betonte Landeshauptmann Günther Platter kürzlich anlässlich des „Tages des Ehrenamtes“ im vollbesetzten Festsaal in Fieberbrunn. Bei dieser Veranstaltung sind die Bürgermeister im Vorfeld dazu eingeladen, äußerst engagierte, ehrenamtlich tätige Bürger für eine Auszeichnung vorzuschlagen. Die ausgewählten Gemeindemitglieder werden schließlich mit der Tiroler Ehrenamtsnadel in Gold ausgezeichnet.

„Wir sind ein Land der Freiwilligen. Dass die Hälfte der Bevölkerung ehrenamtlich tätig ist, gibt es in keinem anderen Bundesland. Nach einer Schätzung des Landes können die ehrenamtlichen Leistungen in Tirol mit 1,7 Milliarden Euro beziffert werden, das ist die Hälfte des Landesbudgets. Ohne die vielen Bürgerinnen und Bürger, die sich weit über das übliche Maß jenseits der Wettbewerbs- und Leistungsgesellschaft engagieren, würden Bereiche wie Soziales, Integration, Blaulichtorganisationen, Kultur, Sport und vieles mehr nicht funktionieren. Ihr leistet einen unverzichtbaren Beitrag für unsere funktionierende Gesellschaft“, zollte LH Platter den 99 geehrten Personen höchste Anerkennung. „Auch nach der Ehrung appelliere ich an euch: Tut’s so weiter.“

Auch Bezirkshauptmann Michael Berger dankte und gratulierte den Ausgezeichneten: „Es ist eine Freude, auf einen vollen Saal mit Idealisten zu blicken. Vieles passiert in der Öffentlichkeit in mitgliederstarken Vereinen, vieles aber auch im Hintergrund, und manche von euch sind sogar Einzelkämpfer. Angesichts der großen Bandbreite an Ehrenamtlichkeit ist es wichtig, Danke zu sagen. Die Auszeichnung mit der Ehrenamtsnadel ist Anerkennung und Wertschätzung von höchster Seite.“

Musikalisch umrahmt wurde der Tag des Ehrenamtes in Fieberbrunn von der Wildseeloderblos, einem Ensemble der Knappenmusikkapelle. Wie Hausherr Bürgermeister Walter Astner betonte, wurde der Internationale Tag des Ehrenamtes am 5. Dezember 1986 beschlossen. (rw)