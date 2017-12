Von Claudia Funder

Lienz – Ein verführerischer Duft von Orangen, Nelken, Zimt und Kerzen liegt in der Luft. Betritt man den geschmückten Aufenthaltsbereich im Wohn- und Pflegeheim Lienz, macht sich rasch ein heimeliges Gefühl breit. Man glaubt, sich im geräumigen Wohnzimmer einer Großfamilie wiederzufinden.

Es wird geplaudert, gelacht. Und es herrscht geschäftiges Treiben. Teigstücke werden ausgerollt, Keksformen daraufgepresst. Das Ergebnis landet auf Blechen im Backrohr.

Das Besondere? Jung und Alt sitzen gemeinsam um den Tisch. Schülerinnen der Fachschule für wirtschaftliche Berufe der Dominikanerinnen, kurz „Klösterle“ genannt, kommen seit Jahren alle 14 Tage zu Besuch. Sie gehen hier quasi regelmäßig ein und aus. Und kurz vor Weihnachten wurden Schulter an Schulter eben auch wohlbekannte Leckereien hergestellt.

„Die Schülerinnen übernehmen die Anleitung und motivieren die Senioren zum Mitmachen“, freut sich Stationsleiterin Maria Unterlercher über die Bereicherung.

Eindrücke von Weihnachten, Rituale, Düfte und Melodien haben sich bei den Heimbewohnern im Lauf des langen Lebens tief eingeprägt, auch wenn Erinnerungen daran manchmal nur noch im Unterbewusstsein schlummern. Aber selbst Menschen mit Demenz sind wunderbar auf der Gefühlsebene erreichbar. Unter Assistenz mit Feingefühl gelingt es oftmals, alte Zeiten zu erwecken und Fähigkeiten zu reaktivieren.

Die Seniorinnen rund um den Tisch beweisen hausfrauliches Geschick, das in all den Jahren anscheinend nie verloren ging. „Ich hab’ früher viel gebacken, alle Sorten“, erinnert sich die 87-jährige Maria Thaler. Sie steckt sich ein Mandelstück in den Mund und findet großes Lob für die Schülerinnen: „Schön, dass sie sich so mit uns befasse­n.“

Berührungsängste gibt es nicht, im Gegenteil. Die gemeinsame Zeit wird von beiden Seiten als lohnend erachtet. Der 14-jährigen Anna-Lena macht es „Spaß, mit den älteren Leuten zu backen. Ich bin fasziniert, wie viel sie noch können und wie positiv sie das Leben sehen“, erklärt sie mit einem Lächeln auf den Lippen. Jana, 15 Jahre alt, genießt die besonderen Momente im Wohn- und Pflegeheim ebenso wie ihre Schulkollegin und erfährt dabei manch Neues: „Die Senioren erzählen uns, was sie früher so gebacken haben.“

Auch an einem zweiten Tisch sitzt man in geselliger Runde beisammen. Hier wird im Zuge der so genannten „10-Minuten-Aktivierung“ die Erinnerung an Weihnachten mit Impulsen, die alle Sinne ansprechen, zurückgeholt. Äpfel und Nüsse sind vertraute Naturprodukte, Bilder von Kerzen, Mistelzweigen, Strohsternen schärfen verblasst Gewesenes wieder nach. Sprüche und Lieder werden gemeinsam aufgesagt bzw. gesungen. Und die Seniorenrunde verblüfft dabei durch unerwartete Textsicherheit. Mit gezielter Motivation kommt oft überraschend einstiges Können wieder zum Vorschein. Einzelne Bewohner nehmen nur passiv teil, was der Stimmung aber keinen Abbruch tut. Es geht um gemeinschaftliches Erleben, Nähe, ein Stück Lebensfreude in der Adventzeit.

Lebkuchengebäck wird duftend frisch aus dem Backrohr geholt und von den Schülerinnen kredenzt: Schmecken, wie es früher war.

Viel zu schnell ist der Nachmittag verflogen. Jung und Alt freuen sich bereits auf das nächste Mal im neuen Jahr.

Die meisten Senioren werden zu Weihnachten im Heim bleiben, viele von ihnen bekommen Besuch von Angehörigen, um gemeinsam zu feiern. Auf sie alle wartet ein Fest mit stimmungsvollen Momenten. Ein Erlebnis, das sich einprägt, auch wenn Details von manch dementem Bewohner wohl rasch wieder vergessen werden.