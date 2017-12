Biberwier – Am Freitag, 15. Dezember, um 20 Uhr lädt die Bergwacht Biberwier zum „Nepalvortrag“ in den Gemeindesaal ein. Seit Jahren engagieren sich Edi Graischer, Albert Linser, Stefan Staudacher und Peter Larcher für ein entlegenes Dorf im Himalaya-Staat. Sie brachten Kleidung, Schulmaterial und medizinische Hilfe nach Jamire. Heuer stieg zudem der TVB Zugspitz Arena in das Projekt mit ein. Inzwischen konnte auch die Schule, an der rund 100 Kinder unterrichtet werden, wieder aufgebaut werden. (TT)