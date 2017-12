Landeck – „Süße Spenden“, köstlichen Honig aus der Region, haben die Imkervereine Landeck sowie Bruggen-Stanz kürzlich im Rahmen ihrer jüngsten Ambrosiusmesse in der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt gesammelt. Am Ende der Aktion konnten die Imker 33 Gläser mit heimischem Bienenhonig an den Landecker Sozialverein Martiniladen übergeben. Ambrosius (339–397) ist der Schutzpatron der Imker. (TT, hwe)