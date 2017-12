Von Helmut Wenzel

Kaunertal – „Prost auf den erfolgreichen Einsatz.“ Das holländische Spezialunternehmen DCN Diving konnte diese Woche einen – zumindest in Tirol – ungewöhnlichen Auftrag beenden: Die Tiwag engagierte das Unternehmen bzw. deren Tauch-Profis mit heiklen Arbeiten im Gepatsch-Speicher – im eiskalten, stockdunklen Wasser bei einer Tiefe von 90 bis 111 Metern. Die 34-köpfige Truppe traf zu einer kleinen Abschiedsfeier im „Seepanorama“ beim Stausee ein.

„Angst darfst du keine haben, psychisch musst du etwas robust sein“, verraten die Industrietaucher. „Du steckst in der Glocke und hast bestenfalls 20 Zentimeter Sicht. Jeder Handgriff muss ertastet werden. Anweisungen, was zu tun ist, bekommst du per Funk von unserem Live-Support.“ Ihre Arbeitsbedingungen unter Wasser bringen die Profis spitzfindig auf den Punkt: „Wir operieren in feindlicher Umgebung.“

Im Kaunertaler Gepatsch-Speicher waren so genannte Sättigungstaucher im Einsatz. „Als gute Handwerker können sie schweißen, bohren, betonieren, vermessen, montieren und vieles mehr“, weiß Koordinator Christian Otter. „Viele haben bereits Unterwasserjobs, zum Beispiel auf Ölbohrinseln, gemacht.“ In Tirol bzw. in Österreich gebe es offenbar kaum Taucher mit der nötigen Ausbildung.

Das Wasser am Boden des Stausees war freilich mehr als ein Hindernis auf dem Weg zur Arbeit. Die Zweier-Teams in der Taucherglocke sind bei einem Wasserdruck von zehn Bar etwa acht bis neun Stunden im Einsatz, bevor sie abgelöst werden. Gearbeitet wird rund um die Uhr, sieben Tage in der Woche. Für jeden der Profis dauert ein Turnus 16 Tage, dazu kommen 110 Stunden Dekompression in der Druckkammer – macht in Summe 21 Tage. Danach folgen 21 Tage Pause.

„Als Hilfsmittel haben wir Seile von der Plattform zum Einsatzort gespannt“, erzählten die Unterwasser-Handwerker. „Damit können auch Werkzeuge transportiert werden, etwa eine Bohrmaschine. Trotzdem ist es extrem wichtig, dass man die Orientierung im Kopf hat.“

Auf dem Arbeitsprogramm stand u. a. die Versiegelung des unteren Grundablasses im Stausee, der 138 Mio. Kubikmeter Wasser fasst. Dazu musste eine Stahlbetonplombe installiert werden. Sechs mal vier Meter große Stahlteile und 400 Kubikmeter Unterwasserbeton wurden verbaut. „Wir glauben, das ist ein Weltrekord“, bemerkte DCN-Geschäftsführer Arjan Bol. „Ich habe über mein Facebook-Netzwerk nachgefragt, ob eine noch größere Konstruktion in 111 Metern Tiefe bekannt ist. Das ist nicht der Fall.“

So extrem die Rahmenbedingungen beim Job waren, so angenehm empfand die internationale Truppe die Gastfreundschaft im Kaunertal. „Wir sind hier sehr herzlich aufgenommen worden“, verriet Arjan Bol. „Es haben sich Freundschaften entwickelt.“

Ein Ereignis hatte die guten zwischenmenschlichen Beziehungen gefördert. Nach einem Wintereinbruch im September flüchtete eine Rinderherde vor dem Schnee. Am Ufer des Stausees brach ein Zaun, sechs Tiere stürzten ins Wasser. Zufällig waren Taucher mit einem Schlauchboot in der Nähe. „Sie haben spontan geholfen, die Tiere zu bergen“, schilderte Bürgermeister Pepi Raich. „Eines ist leider verendet, die anderen konnten gerettet werden.“

Tiwag-Projektleiter Bernhard Hofer und Vorstand Johann Herdina hoben den unfallfreien Verlauf des Spezialeinsatzes hervor. „Künftig ist ein gesichertes Entleeren des Stausees möglich, wenn das erforderlich sein sollte“, resümierte Hofer. In vier bis fünf Monaten soll der Speicher abgesenkt werden. „Dann ist ein Lokalaugenschein geplant, um das Maßnahmenpaket zu überprüfen.“

Die Wartungs- und Modernisierungsarbeiten im Gepatsch-Speicher seien Teil der technischen Aufrüstung rund um das Kaunertalkraftwerk, stellte Herdina fest. In Summe habe man etwas mehr als 200 Mio. Euro investiert, davon rund 190 Mio. Euro in die Erneuerung des Druckschachtes beim Tiwag-Krafthaus in Prutz.