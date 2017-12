Von Judith Sam

Innsbruck – Was wäre Österreich ohne seine Dialekte? Sie machen die Sprache authentisch und originell – aber auch schwierig zu verstehen. So viel zum Altbekannten. Nur wenige wissen hingegen, dass sich auch Gehörlose mit Mundart herumschlagen müssen. Gebärdensprache, die durch Gesten und Mimik Worte vermittelt, ist nämlich nicht international. „Auf Englisch gibt es etwa andere Gesten als auf Deutsch, von regionalen Feinheiten ganz zu schweigen“, erklärt Gebärdensprachdolmetscherin Sabine Egg.

Um das zu verdeutlichen, stellt die 45-Jährige das Wort „Semmel“ in drei österreichischen Dialekten dar. Die Gesten sind völlig unterschiedlich: In der Steiermark deutet man mit dem Handrücken Langsemmeln an, in Tirol kennt man Semmeln als eine Art Häufchen in der Handfläche, in Wien legt man dafür die Hände übereinander. Als ob das nicht schon verwirrend genug wäre, wagen Egg und ihre Kollegin Claudia Bair nun als erste Tiroler Gebärdensprachdolmetscherinnen ein Kabarett zu übersetzen. Die Gebärden-Königsklasse.

Zumindest in diesem Fall, weil der Axamer Joseph Holzknecht in seinem Programm „Lustig ist das nicht“ mit Wortwitzen gerade so um sich wirft. Wenn er über seine Jugend in Grinzens plaudert, spricht er von Hof- und Geburtsnamen wie dem „Franzens Bua Bua Kind“. Und wie bitte übersetzt man das in Gebärdensprache?

Das Problem sei, dass Sätze nicht eins zu eins gedolmetscht werden. „Ein Beispiel: Man gestikuliert nicht ,Ich gehe in die Stadt’ sondern ,Stadt ich gehe’“, schildert die hauptberufliche Psychotherapeutin. Auch Holzknechts Anekdote, dass der Begriff „Schwein“ in Grinzens ein Kompliment sei, das man pro Satz dreimal einfließen lässt, stellt Egg vor gewisse Probleme: „Gehörlose kennen das Wort Schwein, aber nicht diesen Kontext.“

Kein Wunder, dass Egg beim Gedanken an die Aufführung Anfang Jänner bereits jetzt nervös ist. Dabei hat sie bereits Erfahrung im simultanen Übersetzen: „Derzeit bereite ich das Übersetzen des ,Kleinen Prinzen’ in den Innsbrucker Kammerspielen vor.“

Zudem ist Egg eine der wenigen geprüften Gebärdensprachdolmetscherinnen. Nur ein Dutzend Tiroler haben diese Ausbildung absolviert, um den 750 Gehörlosen im Land zu helfen. „Ab einem Hörverlust von 50 Prozent bekommt man den Behindertenausweis“, weiß Egg, die sich diese Sprache ihrer gehörlosen Frau zuliebe angeeignet hat.

„Sie kann zwar Lippenlesen und spricht klar, aber eine flüssige Unterhaltung bedarf Gebärden“, sagt Egg. Worte von den Lippen abzulesen sei nämlich nur möglich, wenn man den Inhalt des Gesprächs kennt, Hochdeutsch spricht, weder Kaugummi noch Zigarette im Mund hat und viel Licht auf das Gesicht des Gesprächpartners fällt. Und selbst dann können Gehörlose nur knapp 30 Prozent der Unterhaltung verstehen, weil der Großteil der Laute nicht durch die Lippen, sondern im Rachenraum gebildet wird.

Darum wagte Egg vor 20 Jahren den Schritt und machte die Sprachausbildung: „Das Problem dabei ist, dass man nicht in ein fremdes Land reisen kann – wie bei Fremdsprachen –, um die Sprache dort zu üben. Sie zu erlernen geht nur im Kontakt mit Gehörlosen.“

Während ein großer Teil der Sprachschüler die Ausbildung bald abbricht, weil die Fülle der Gesten sehr umfassend ist, machte Egg rasch Fortschritte: „Nach einem halben Jahr war ich in der Lage, durch Gebärden zu plaudern und erfuhr von den Betroffenen, welche Probleme sie im Alltag haben.“ Barrierefreiheit sei in Tirol nämlich nicht allzu weit fortgeschritten: „Bleibt ein Gehörloser im Lift stecken, hört er nicht, was man ihm durch den Lautsprecher sagt. Hat er dann eine Panikattacke, schaut’s schlecht aus. Damit nicht genug: In Hamburg gibt es im Haus der Musik Vibrationsjacken, durch die Gehörlose Musik wahrnehmen. In Innsbruck sucht man solche Innovationen vergebens.“

Aber immerhin sei der Begriff „taubstumm“ nicht mehr gängig: „Überhaupt sind die Leute offener und begegnen Gehörlosen mit Neugier statt Ignoranz. Aber es gibt noch viel Potenzial, die Situation zu verbessern. Einer davon ist barrierefrei lachen zu können.“