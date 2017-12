Kitzbühel – Gemeinsam mit ihren Vorstandskolleginnen und Kollegen präsentierte Kitzbühel-Aktiv-Präsidentin Sabina Überall kürzlich im Kitzbüheler Casino-Restaurant einige Neuerungen im Vereinsleben und gab Pläne für das 30-Jahr-Jubiläum des Vereins im kommenden Jahr bekannt.

Das absolute Highlight in ihren zwei Jahren als Präsidentin von „Kitzbühel Aktiv“ ist für Überall, dass der Verein nun über eine eigene kleine Galerie in den Räumlichkeiten der Kitz Galleria verfügt.

Am 6. April 2018 wird im Kitzbüheler Musiksaal mit einer Vernissage eine große Gemeinschaftsausstellung des Vereins eröffnet, in deren Rahmen dann auch das 30-Jahr-Jubiläum gefeiert wird. Weiters stellen einige Mitglieder im Rahmen des Jubiläumsjahres im kommenden Mai ihre Werke bei der Ausstellung „Kultur in der Klamm“ rund um den See in der Griesbachklamm in Erpfendorf aus.

Im September wird das 30-jährige Bestehen auch mit einer Ausstellung und einer damit verbundenen Eröffnungsvernissage im Kulturquartier Kufstein gefeiert. Weiters gibt es mehrere Kunstausstellungen in der Kitzbüheler Innenstadt sowie drei Ausstellungen in der Raiffeisenbank Kitzbühel in der Vorderstadt. (fh)