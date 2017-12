Ehenbichl – Tiefe Einblicke in die Arbeit der Piloten, Notärzte, Notfallsanitäter und Flugretter am Hubschrauberstützpunkt der ARA-Flugrettung holte sich das Kriseninterventionsteam des Roten Kreuz Reutte kürzlich am Hangar in Ehenbichl – und zwar aus erster Hand. Der leitende Notfallsanitäter Michael Schweiger hieß die Gruppe im Hangar willkommen und stellte die Arbeit und das Umfeld einer Hubschraubercrew umfassend vor.

Vom großen Ganzen ging es anschließend ins Detail. Denn natürlich durfte auch die Besichtigung des wichtigsten Einsatzgerätes vor Ort, des Notarzthubschraubers RK2, nicht fehlen. Dieser hebt mit seinen Mannschaften pro Jahr zu rund 800 Einsätzen ab. (TT)