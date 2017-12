Imst – Gestern war zumindest vor dem Imster Fachmarktzentrum die Polizeiuniform äußerst gefragt. Ein annähernd permanenter Halbkreis von Passanten bildete sich um die Beamten in Uniform, denn es ging um die Sicherheit der Frauen. Das Projekt „Gemeinsam.sicher mit Frauen“ der Landespolizeidirektion Tirol entsandte zum Auftakt das Sicherheitsmobil nach Imst direkt vor den Haupteingang.

Im Fokus des Interesses stand der Taschenalarm, der kostenlos an Frauen verteilt wurde. „Mit dem schrillen Alarm hat der Täter eine Schrecksekunde, die in einer Gewaltsituation zur Flucht genutzt werden kann“, erläuterte die Polizeibeamtin. Ziel sei, das individuelle Sicherheitsgefühl von Frauen zu stärken. Aber auch Präventionsmaßnahmen zu den Themen Taschen- und Skidiebstahl und Dämmerungseinbruch wurden angesprochen. Nächster Termin: morgen Freitag vor dem Kaufhaus Tyrol in Innsbruck. (huda)