Graz – Bei Bauarbeiten in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße in Graz, nahe dem Stadion Liebenau, ist Mittwochvormittag eine Fliegerbombe entdeckt worden. Laut Polizei ist 250 Kilogramm schwer. Spezialisten haben sie am frühen Nachmittag entschärft. Das teilte die Polizei via Twitter mit.

Die Sperren der Straßenzüge im Grazer Osten wurden wieder aufgehoben. (APA)