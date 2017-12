Kufstein, St. Johann in Tirol – Nachdem im November drei Schüler an einer Volksschule in Kufstein an Masern erkrankt waren, haben sich zwei weitere Kinder mit der Infektionskrankheit angesteckt. Dabei handle es sich um eine Schwester und einen Bruder von zwei der bereits erkrankten Schüler, teilte das Land Tirol am Mittwoch mit. Weitere Familien seien jedoch nicht betroffen.

Die Patienten werden zu Hause ärztlich behandelt, sind isoliert und verkehren nur mit geschützten Personen, hieß es. In der Mittelschule in St. Johann in Tirol, an der ebenfalls im November eine Masernerkrankung aufgetreten war, ist der Freistellungsbescheid für 28 Jugendliche und mehrere Lehrer der betroffenen Klasse wieder ausgelaufen. Bisher seien keine weiteren Fälle bekannt.

Die Bezirkhauptmannschaften Kufstein und Kitzbühel rufen nochmals zur vorbeugenden Masern-Schutzimpfung auf: „Masern sind keine harmlose Kinderkrankheit, sondern eine der ansteckendsten Krankheiten überhaupt. Ernste gesundheitliche Komplikationen können auftreten. Eltern sollten ihren eigenen Impfpass sowie jenen ihrer Kinder überprüfen.“ (TT.com)