Kufstein – Mit Hochdruck wird in Kufstein daran gearbeitet, nach dem Felssturz Anfang November die großräumigen Sperren rund um den Hochwandweg wieder aufheben zu können. Bisher wurde die Abbruchstelle vermessen und geologisch überwacht, um weitere Gesteinsbewegungen ausschließen zu können. Das lockere Material ist bereits abgetragen und ein Schutzwall errichtet.

In den nächsten Tagen wird noch ein Steinschlagschutzzaun montiert, der rund 70 Meter lang und fünf Meter hoch sein wird und die Stelle absichert, wie die Stadt Kufstein mitteilt. Die intensiven Arbeiten der letzten Wochen hätten sich bezahlt gemacht, denn bereits nächste Woche könnte nach derzeitigem Stand der Bobweg Richtung Hintertux wieder freigegeben werden und die beliebte Rodelbahn damit auch diesen Winter offen sein. Auch der Hochwandweg am Waldrand entlang wird dann laut Stadtamt geöffnet. Einzig der Hör­farterweg bleibe vorerst noch gesperrt und werde in den nächsten Wochen verlegt.

Bürgermeister Martin Krumschnabel lobt in diesem Zusammenhang die gute Zusammenarbeit aller beteiligten Stellen. Die endgültige Entscheidung hinsichtlich der Freigabe dieses Weges wird Landesgeologe Werner Thöny nach der Errichtung des Steinschlagschutzzauns Mitte nächster Woche treffen.

Die Abbruchstelle muss in weiterer Folge noch durch eine Vernetzung weiter abgesichert werden. Diese Arbeiten sind für das Frühjahr 2018 angesetzt. Dafür wird jedoch lediglich eine sporadische Wegsperre notwendig sein.

Bei einer Sitzung aller involvierten Stellen im Kufsteiner Rathaus wurde auch besprochen, dass die geologische Überwachung im Bereich der Abbruchstelle weiterhin durchgeführt wird, wie die Stadt weiters mitteilt. (TT)