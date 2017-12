Von Catharina Oblasser

Lienz – Viele Jugendliche spielen in der örtlichen Musikkapelle, sind in einem Sportverein, engagieren sich für soziale Zwecke oder sind künstlerisch und kreativ unterwegs. Bisher galt dies als reines Hobby und hatte im Unterricht nichts zu suchen. An der Handelsakademie (HAK) Lienz ist das ab September 2018 nicht mehr so. Dann bietet die Schule neben den Zweigen Informatik und Unternehmertum eine dritte Variante an: die HAK plus.

Plus, das steht für „Potenziale, Leidenschaften und Stärken“, erklärt Direktor Josef Pretis. „Der Arbeitsmarkt ändert sich laufend. Mit der HAK plus bieten wir einen Schwerpunkt an, der schulisch noch nicht abgedeckt ist.“

Konkret wird ein Teil des Unterrichts schon ab dem ersten Schuljahr den individuellen Talenten der HAK-plus-Schüler gewidmet. Ein Nachmittag pro Woche ist dafür vorgesehen. Die Schüler stellen allein oder in Gruppen vor, worin ihr Hobby bzw. ihr Talent besteht. „Passend zu diesen Themen machen wir dann Exkursionen, holen Experten für Vorträge oder besuchen Veranstaltungen“, erläutert Lehrerin Birgit Hippacher. „Dabei muss jeder Schüler bereit sein, sich auch auf Hobbys und Stärken der Klassenkameraden einzulassen.“ So wird etwa vom fußballbegeisterten Erstklässler erwartet, sich auch einmal mit Blasmusik oder der Arbeit der Caritas zu beschäftigen – und umgekehrt.

Fünf Themenbereiche werden dabei abgedeckt, beschreibt Lehrer Martin Rainer: Kunst und Kreativität, Soziales und Ehrenamt, Umwelt und Natur, Sport sowie Handwerk. Ein bloßer Zeitvertreib soll die neue Art des Unterrichts aber nicht sein. „All diese Themen sind auch Wirtschaftsfaktoren, man denke nur an Kunst“, sagt Rainer.

Ebenso lassen sich die Kenntnisse und Talente „gewinnbringend“ in fast allen Fächern bei Noten, Facharbeiten und sogar bei der Matura einsetzen. Wichtig ist dabei die Verknüpfung mit einem wirtschaftlichen bzw. fachspezifischen Aspekt. Weiterer Vorteil: Funktionärstätigkeiten im Verein – zum Beispiel als Schriftführerin bei der Musikkapelle – werden als Praktikum angerechnet.

Der Grundgedanke von HAK plus: Was jemand gern tut, macht er gut. Und diese Talente sollen nicht nur in der Freizeit, sondern auch in der Schule ihren Platz haben. Detailinfos dazu sind unter www.hak-lienz.at zu finden.