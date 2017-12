Washington – Der Start des „Dragon“-Frachters zur Internationalen Raumstation ISS ist erneut verschoben worden. „Das Team nimmt sich zusätzliche Zeit, um komplette Untersuchungen und Säuberungen zu machen, da Partikel in der zweiten Stufe des Tanksystems gefunden wurden“, teilte die Betreiberfirma SpaceX am Mittwoch per Twitter mit. Nun werde der Freitag (15.12.) als Starttag angepeilt.

Wenn auch dies nicht gelinge, werde ein Start erst wieder Ende Dezember möglich sein. Ursprünglich hatte „Dragon“ bereits am Dienstag dieser Woche starten sollen. Der „Dragon“ soll rund 2200 Kilogramm Nachschub zur ISS bringen. Zum ersten Mal sollen dabei sowohl eine Raketenstufe als auch die Frachterkapsel wiederverwendet werden. Beide sind bereits bei früheren Missionen gestartet und wieder auf der Erde gelandet. (APA)