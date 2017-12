Von Wolfgang Otter

Kufstein – Christoph Silberberger ist seit Anfang Dezember neuer Einsatzleiter der Alpinpolizei am Bezirkspolizeikommando in Kufstein. Der 36-jährige Wildschön­auer war zuletzt an der PI Kramsach tätig und ist ausgebildeter Bergführer und Flugretter.

Er und 15 weitere Alpinpolizisten betreuen das umfassende Gebiet der Ski- und Alpinunfälle. Auch Unglücke bei Fassadenarbeiten (Industriekletterer) oder in Kletterhallen fallen in ihren Bereich.

Wie umfangreich die Arbeit der Alpinpolizisten ist, zeigt sich an der Statistik von November 2016 bis Oktober 2017. 349 Alpinunfälle mit 12 Toten wurden gezählt, „der Großteil davon, nämlich 161, im organisierten Skiraum“, berichtet Silberberger. Erfasst sind hier alle Fälle, „bei denen ein Verdacht auf Fremdverschulden besteht“. Im Sommer wurden 85 Wander- und Bergunfälle registriert, zusätzlich gab es noch 21 Unfälle mit Mountainbikes, „wobei es nur vier Unfälle mit E-Bikes gab. Meistens passieren die Unglücke beim Bergabfahren“, berichtet Silberberger. Angesichts der vielen Wander- und Klettermöglichkeiten im Bezirk ist auch die Zahl der Kletterunfälle „überraschend gering“, wie Silberberger sagt. „Es gab nur vier Unfälle. Wobei die meisten beim Zu- oder Abstieg passieren. Beim Abstieg deshalb, weil oft die Konzentration nachlässt.“

Die meisten Beteiligten an den Unfällen kamen aus Deutschland, aber auch aus Australien und Pakistan. Wobei die Zahl der Unfälle in den vergangenen Jahren in etwa gleich bleibend ist. Kein größeres Problem stellen für Silberberger die so genannten „Pistenrowdys“ dar, „es gibt natürlich immer vereinzelt schwarze Schafe, aber im Großen und Ganzen herrscht eine sehr hohe Disziplin“. Das gelte auch für Alkohol auf der Piste. Was die Unfallflucht anbelangt, wurden elf Fälle gezählt. „Wobei man hier unbedingt nach einer Kollision die Daten austauschen sollte“, rät Silberberger, damit es nach später auftretenden Beschwerden keine Probleme gibt. Und an die Skitourengeher, die die Piste nützen, ein Appell: „Sie sollten unbedingt die Vorschriften der Bahnbetreiber beachten.“