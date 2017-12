Innsbruck – Die Zweite Sparkasse hilft Menschen, die nach einem Privatkonkurs bei einer herkömmlichen Bank kein Konto mehr bekommen: „Wer heutzutage kein Konto hat, bekommt in weiterer Folge auch keinen Job“, gibt der ehemalige Sparkassen-Vorstand Jörg Brugger zu bedenken. Heute arbeitet Brugger selbst ehrenamtlich in der Zweiten Sparkasse. Dabei werden Aufgaben übernommen, die eine herkömmliche gewinnorientierte Bank aufgrund des wirtschaftlichen Drucks gar nie übernehmen könnte: „Wir helfen unseren Kunden in den verschiedensten Lebensbereichen, auch außerhalb klassischer Bankdienstleistungen.“ Dazu gehöre unter anderem der telefonische Kontakt mit Behörden oder die Hilfestellung beim Ausfüllen von Formularen. „Einmal konnten wir sogar für eine zweifache, suchtkranke Mutter einen Entzugsplatz vermitteln. Unser breites Netzwerk mit vielen Kontakten beispielsweise zu Anwälten oder der Arbeiterkammer hilft uns in vielen Fällen natürlich“, weiß Brugger.

Die Non-Profit-Bank lebt vor allem von ehrenamtlichen Mitarbeitern. Die Räumlichkeiten stellt die Sparkasse zur Verfügung. Da keine Kredite vergeben werden, fallen neben Personal- und Raum- auch die Risikokosten weg. Alle Konten werden auf Habenbasis für drei Jahre geführt. Laufende Gebühren fallen keine an – lediglich eine Kaution von neun Euro im Quartal wird einbehalten. Nach drei Jahren wird ein Kundengespräch geführt und der Kunde zu einer „richtigen“ Bank vermittelt oder das Konto gegen Gebühr weitergeführt.

Insgesamt betreut die Zweite Sparkasse allein in Tirol rund 500 Kunden. Montag, Mittwoch und Freitag von 8 bis 10 Uhr ist die Filiale in der Kirschentalgasse geöffnet. Durch die enge Zusammenarbeit mit den Tiroler Sparkassen können sich Kunden für alltägliche Bankgeschäfte auch in die jeweilige Bankfiliale vor Ort begeben. Auch Internetbanking steht 24 Stunden – 365 Tage im Jahr – zur Verfügung. In Zusammenarbeit mit der Wiener Städtischen kann Mittellosen auch ein günstiges Basis-Sicherheitspaket mit Rechtsberatung und privater Unfallversicherung sowie eine private Haftpflicht- und Haushaltsversicherung angeboten werden. Die Schuldenberatung bietet zusätzlich die Möglichkeit eines „betreuten Kontos“ an, bei dem wesentliche Daueraufträge wie Miete und Strom gleich bezahlt werden und über den Rest im Anschluss verfügt werden kann. Somit werden Delogierungen verhindert, wenn es keinen Sachwalter gibt.

Seit 2008 ist Jörg Brugger in der Zweiten Sparkasse zweimal wöchentlich ehrenamtlich tätig. Mit fünf weiteren Kolleginnen hilft er Menschen in Not, wieder zurück in ein „normales“ Leben zu finden. Die Arbeit mit teilweise psychisch Kranken oder auch Suchtkranken erfordert sehr viel Fingerspitzengefühl. Dennoch hilft der ehemalige TISPA-Vorstand gerne mit: „In meinem Leben durfte ich sehr erfolgreich sein und da möchte ich einfach gerne etwas zurückgeben.“ (TT)