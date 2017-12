Innsbruck – Im 18. Türchen des Adventkalenders von Caritas und TT stellen wir Monika Osl vor. Stellvertretend für jene Menschen, die andere auf ihrem letzten Weg begleiten. Monika erkenne sofort, was Patienten gerade brauchen, sagt Pflegedienstleiterin Christine Haas-Schranzhofer. Einmal wöchentlich kommt die 48-Jährige ins Hospiz, um ihre Zeit und sich selbst den Patienten zur Verfügung zu stellen. Sie ist eine von rund 280 ehrenamtlichen Mitarbeitern der Tiroler Hospiz-Gemeinschaft.

Osl ist eine dieser helfenden Hände. Sie war selbst schon sehr früh mit dem Tod konfrontiert. Innerhalb relativ kurzer Zeit starben zwei ihrer Kinder, ehe sie den Vater verlor. Auf der Suche nach sich selbst nahm das Interesse an der Thematik immer weiter zu und die Breitenbacherin begann, Menschen auf ihrem letzten Weg bzw. in ihrer Trauerverarbeitung zu begleiten. Bei einem Lebens-, Sterbe- und Trauerbegleitungskurs der Caritas tauchte Monika erstmals in die Arbeit der Hospizgemeinschaft ein. „Ich fühlte mich von Anfang an so, als wäre ich immer da gewesen, und beschloss, mich zu engagieren.“

Dabei hat die dreifache Mutter und Unternehmerin Mühe, alles unter einen Hut zu bringen. Trotzdem will sie keine Stunde im Hospiz missen: „Egal, ob spazieren gehen, Karten spielen, das Frühstück liebevoll vorbereiten oder einfach nur reden – ich versuche, jeden Tag für meine Patienten zu einem guten Tag zu machen, und lerne, mich dabei selbst zurückzunehmen.“ Jeder Besuch und jeder Patient sei individuell und anders. „Wenn ich am Ende des Tages das Gefühl habe, einem Menschen einen schönen Tag bereitet zu haben, war es für mich auch ein schöner.“

Die Tätigkeit berühre sie, belaste sie nicht: „Natürlich stimmt es mich nachdenklich, besonders wenn Menschen in meinem Alter so schlimme Schicksale erleben müssen. Dennoch empfinde ich den Tod nicht als etwas Grausames, da ich glaube, dass es danach noch etwas gibt.“ Bei Todesfällen werden mit Pflegern, Angehörigen und allen Ehrenamtlichen Rituale praktiziert. Im kleinen Kreis gibt es eine Verabschiedungsfeier. „Wenn mir die Verabschiedung sehr schwer fällt, hole ich mir den Verstorbenen gedanklich ab, gehe auf den Friedhof zu meinen verstorbenen Kindern und zünde eine Kerze an, damit ich mich innerlich verabschieden kann“, erklärt sie. Abschiednehmen sei für alle schwierig.

Monika Osl ist die ehrenamtliche Tätigkeit trotz so mancher dunkler Stunden ans Herz gewachsen: „Wenn ich auf Urlaub bin, geht mir das Hospiz richtig ab.“ Überraschend sei für sie anfangs gewesen, wie viel Leben im Hospiz eigentlich steckt. Gerade in der Vorweihnachtszeit versuchen Pfleger, Hausfrauen und Ehrenamtliche, mit Keksen, Düften und Dekoration ein heimeliges Ambiente zu schaffen. Bläser und Sängergruppen kommen im Hospiz vorbei – am Heiligen Abend auch der Bischof. (TT)