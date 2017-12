Masaka – Bäuerin Heriett ist jetzt stolze Besitzerin einer Kuh. Nie im Traum hätte sie sich gedacht, auf ihrem kleinen Bauernhof in der Region Masaka in Uganda einmal eine Milchkuh ihr Eigen nennen zu können. Die Familie zu ernähren ist bereits eine große tägliche Herausforderung, Geld zu erwirtschaften beinahe ein unmögliches Unterfangen. So wie Heriett leben in Uganda in Ostafrika rund 75 Prozent der Menschen von der kleinbäuerlichen Landwirtschaft und damit von dem, was das Land gibt: Kochbananen, Bohnen, etwas Gemüse, Futter für ein paar Ziegen und Hühner. Eine Kuh bleibt für viele der Familien unerschwinglich.

Bäuerin Heriett hatte Glück. Durch ein soziales Projekt in der Diözese, das kleinbäuerliche Familien dabei unterstützt, ihren Lebensunterhalt selbst zu erwirtschaften, ist sie zu ihrer Kuh gekommen. Vorher besuchte sie in der Pfarre Kurse, um Praktiken der biologischen Landwirtschaft zu erlernen, zum Beispiel, wie man das Futter für die Kuh trocknet und aufbewahrt. Gemeinsam mit ihrer Familie hat sie selbst einen einfachen Unterstand aus Holz für die Kuh gebaut. Der Kuhmist wird in Behälter verschlossen und das dabei entstehende Gas für eine kleine Biogasanlage genutzt. Der Rest wird als Kompost für die Gemüsebeete verwendet. Dank des Kuhmistes hat Herietts Familie Gas zum Kochen und für eine Lampe zur Verfügung. „Seither brauchen wir weniger Brennholz und das Kochen ist gesünder, weil kein Rauch entsteht“, nennt Bäuerin Heriett die Vorteile der eigenen Biogasanlage.

Die Diözese Masaka, deren Arbeit von Bruder und Schwester in Not unterstützt wird, betreibt eine genossenschaftliche Molkerei. Jeden Tag fährt ein kleiner Transporter zu den entlegenen Bauernhöfen der Umgebung und holt die frische Milch. Auch bei Herietts Gehöft macht der Wagen halt und nimmt die Milch in einer Blechkanne mit. In der Molkerei wird daraus Joghurt hergestellt, zum Verkauf an Schulen und Gastbetrieben in der Stadt. Die Diözese erwirtschaftet so etwas Einkommen für weitere soziale Projekte, die Bauernfamilien bekommen einen fairen Preis für ihre Milch bezahlt. Seit Heriett Besitzerin einer Kuh ist und die überschüssige Milch abliefert, kann sie notwendige Anschaffungen im Haushalt bezahlen. Und endlich hat sie genug Geld, um den Kindern den Schulbesuch zu ermöglichen.

Die Spendenorganisation Bruder und Schwester in Not unterstützt mit Spenden aus der Adventsammlung rund 30 nachhaltige Projekte der Entwicklungszusammenarbeit in Ostafrika und Lateinamerika. Am heutigen dritten Adventsonntag sammeln die Pfarren der Diözese Innsbruck für Bruder und Schwester in Not. (TT)