Landeck – „Was hilft es, wenn es in allen Geschäften klingelt, aber in den Herzen ist es still?“, fragte sich Edmund Alber. Der Krippenbauer wollte Begegnungen zwischen Generationen ermöglichen und fand bei der Lebenshilfe offene Türen dafür. „Wir gehen auf Leute in der Nachbarschaft zu“, erklärt auf der anderen Seite ein Mitarbeiter in Perjen, „umso schöner ist es, wenn Leute auf uns zugehen und gemeinsame Projekte anstoßen.“ Und das hieß: gemeinsam Weihnachtskrippen bauen.

Nach einem Aufruf in der TT meldeten sich rasch zwölf Menschen, die bereit waren, ihre Zeit und Erfahrung mit anderen zu teilen. Pensionisten, Hausfrauen und ehemalige Lehrer aus dem Oberland beteiligten sich als „Krippenpaten“ und spürten, „dass jeder hier eine Mordsfreud’ hat“.

Sigrid Plörer ist sehr interessiert und will viel selber übernehmen. Sie hat sich Richard Heiß als Krippenpaten ausgesucht, weil sie ihn bereits von ihrer Zeit in Prutz kennt. Der pensionierte Lehrer trainiert dort wöchentlich Menschen, die sich im Lesen, Schreiben oder Rechnen verbessern wollen. Hier bringt Sigrid Plörer ihre Ideen ein. Sie kleidet den Krippenboden mit Moos aus und umwickelt das kleine Jesuskind mit einer Decke.

David ­Kleinheinz hingegen mag den Rummel eigentlich nicht und zieht sich oft zurück, wenn viele Menschen im Raum sind. Bei diesem Projekt entschied er sich aber, mit einem Unbekannten gemeinsam an einer Krippe zu bauen. Gemeinsam wird der Josef geprüft und beraten, wie die Krippenfigur ausschauen soll. David deutet einen Schnurrbart an, der Senior schlägt einen Gürtel vor. „Jeder hat seine Ideen und gemeinsam finden wir einen Weg, diese mit den Naturmaterialien umzusetzen“, erläutert Edmund Alber.

Von ihrer Krippe ragen lange Holzstücke in den Himmel. „Des g’fallt ma, des zeigt die Menschwerdung“, meint der erfahrene Krippenbauer. Er zeigt dem Jüngeren, wie man aus einer Nussschale einen Brunnen baut, und freut sich über jedes gelungene Stück. „David war anfangs zurückhaltend“, bemerkt ein Assistent der Lebenshilfe: „Mit Edi hat er sich geöffnet und hat jetzt eine Gaudi.“ David scheint die Zusammenarbeit mit dem urigen Krippenbauer sichtlich zu gefallen: „Wenn ma de fertig haben, machen wir no eine!“

Bruno ist ebenfalls einer von zwölf Freiwilligen, die beim Krippenprojekt mitmachen. Er hat vor zwei Jahren ein Praktikum bei der Lebenshilfe gemacht und gemerkt, dass solche Begegnungen guttun. Der Elektriker will jetzt anderen helfen und profitiert selber dabei: „Vorher war mein Leben leer. Seit ich hier oder woanders was tu, geht’s mir selber auch besser.“

Früher habe er selbst zugeschaut, wie der „Nene“ (Anm. der Großvater) Krippen und Figuren baut, erinnert sich Initiator Alber. Heute will er das weitergeben und zeigt anderen, wie man Osterratschen oder Krippen baut: „Wenn Menschen sich Zeit nehmen und miteinander handwerken, lernt einer vom anderen. Da wächst das Verständnis füreinander und die Menschen rücken zusammen. Das ist Weihnachten.“ (TT)