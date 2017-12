Karrösten – Eine so genannte Gnadenhochzeit – 70 Jahre verheiratet – hat es im Bezirk Imst in den letzten 20 Jahren nur dreimal gegeben. Das Ehepaar Maria und Gebhard Oppl aus Karrösten feierte kürzlich dieses überaus seltene Fest. Dazu gratulierten BM Oswald Krabacher und BH Raimund Waldner herzlich. Sie überbrachten dabei auch die Ehrengabe und das Glückwunschschreiben des Landes Tirol. Die Jubilare erfreuen sich übrigens bester Gesundheit und verbringen ihren Lebensabend selbstständig in ihrem Haus. (TT)