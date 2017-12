Von Helmut Mittermayr

Pflach – Es ist vollbracht. Ein langer Prozess mündete in Pflach in eine Projektentscheidung, die vom Gemeinderat mit großer Mehrheit abgesegnet wurde. Pflach bekommt einen Dorfplatz, den ersten in der Geschichte des Straßendorfes. Er unterscheidet sich massiv von tirolweit vergleichbaren Ansätzen. Multiflexibilität wird ihn auszeichnen. Die Musikkapelle wird viele Möglichkeiten vorfinden, wie und wo sie ihre Platzkonzerte gerne abhalten möchte. Auf einer Fläche von 400 m² finden bis zu 300 Besucher Platz, die unter anderem gleich zum Fußballspiel der favorisierten Heimmannschaft wechseln könnten. Der luftige Freibereich kann mit Sonnensegeln überspannt werden. Der Platz setzt sich direkt fort in die Alte Straße, wo eine stark verkehrsberuhigte Begegnungszone entsteht. Der Spielplatz wird von der einen Schulseite zur anderen verlegt und damit neben dem Dorfplatz situiert. Ein neuer Parkplatz nahe am Feuerwehrhaus kann künftig für Kulturhaus und Dorfplatz genutzt werden.

Aus dem Architektenwettbewerb, zu dem fünf Büros samt jeweiligem Landschaftsplaner geladen waren, ging der „local hero“, Architekt Egon Hosp, als Sieger hervor. Was Bürgermeister Helmut Schönherr besonders freut: „Und das war ja erst klar, als am Ende der Sitzung des Preisgerichts die verdeckten Namen geöffnet werden konnten.“ Im Preisgericht waren sechs Repräsentanten der Gemeinde Pflach sowie drei von Dorferneuerung, Raumordnung und Gestaltungsbeirat des Landes Tirol, ein Landschaftsplaner und sechs innerörtliche Berater vertreten.

BM Schönherr war zu Beginn der Weges sehr skeptisch. „Ich wollte keinen Pavillon, wie man sie landauf, landab findet. Damit wäre die Nutzung zu ,eng‘ vorgegeben gewesen. Umso mehr freut mich das Siegerprojekt mit seiner Offenheit und seinen variablen Möglichkeiten.“

Rund 400.000 Euro soll der Dorfplatz kosten. Da gerade die 1,5 Millionen Euro teure Schul- und Kindergartenerweiterung voll im Gang ist und um 700.000 Euro mehr als erwartet kosten wird, ist für 2018 „nur“ die Dorfplatzgestaltung fix eingeplant. „Auch der Hochbau wird begonnen, die Fertigstellung könnte sich aber bis ins Jahr 2019 ziehen. Wir werden sehen“, lässt sich Schönherr ein Zeitfenster offen.

Verkehrsberuhigung und Temporeduktion in der Alten Straße im Schul- und Kindergartenbereich gehen mit dem Projekt einher. Mehrtägige Verkehrsmessungen auf der Höhe „Deutsch“ ergaben eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 31 km/h Richtung Archbrücke und 37 km/h Richtung Füssener Straße. Das Aufkommen war gering und innerörtlich.