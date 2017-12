Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Der Innsbrucker Bergsilvester des vergangenen Jahres hatte viel Vor- und auch Nachhall. Ersteres, weil die Stadt ankündigte, das traditionelle Feuerwerk ab dem heurigen Jahreswechsel gegen eine Licht-Laser-Feuer-Show auszutauschen, Zweiteres, weil es in der Partynacht zu einer Reihe sexuelle­r Belästigunge­n von Frauen gekommen war, die TT berichtete.

Beide Ereignisse haben auch Auswirkungen auf den heurigen Bergsilvester, der sich erstmals über drei Tage erstrecken soll und dessen Programm gestern vorgestellt wurde. So wurde das Sicherheitskonzept nochmals überarbeitet, wie Stadtpolizeikommandant Martin Kirchler bestätigt: „Wir haben deutlich nachgeschärft.“ Auch wenn Kirchler aus einsatztaktischen Gründen genaue Zahlen auslässt, so sei der Personalstock an uniformierten als auch zivilen Beamten erhöht worden. Mit Videoüberwachung, Eingangskontrollen und -beschränkungen (Marktplatz) sowie Beobachtungsposten, mobilen Sperren und dergleichen mehr will man der Prävention dienlich sein. Sollte es dennoch zu Vorfällen kommen, rät Kirchler zu raschen Anzeigen. Hierfür wird am „Ohrwaschl“ am Marktgraben eine mobile Polizeiinspektion eingerichtet.

Was den Relaunch des Bergsilvesters betrifft, so kündigte Tourismus-StR Franz Gruber an, dass dieser nun definitiv zum 25-Jahr-Jubiläum 2018 kommen werde. Heuer wird es ein klassisches Feuerwerk geben. Das neue Konzept sei sich aufgrund „technischer Schwierigkeiten“ nicht mehr ausgegangen. In abgespeckter Form soll aber auch das Feuerwerk Platz in einer Licht- und Lasershow haben. Gruber merkt freilich an, dass die Gesamtkosten deshalb nicht kleiner würden.

Stadtmarketingchef Bernhard Vettorazzi erwartet bis zu 30.000 Besucher. Los geht’s am 30. Dezember am Nachmittag mit dem Zwergerlsilvester in der Altstadt. Die Erwachsenenparty steigt am 31. Dezember von 21 bis 1.30 Uhr. Sportlich geht zuvor bereits zum 17. Mal der Silvesterlauf über die Bühne (Kinder: 16.15 Uhr; Allgem.: 17 Uhr). Wer ins neue Jahr durchfeiern will, kann dies in der Dogana (mit DJ Antoine) bis 5.30 Uhr tun. Das Neujahrskonzert wird heuer erstmals vor dem Goldenen Dachl in der Altstadt live übertragen.