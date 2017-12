Außerfern – Bildungslandesrätin Beate Palfrader überreichte kürzlich 81 privaten und öffentlichen Trägern von Kinderbetreuungseinrichtungen in Tirol Förderzusagen über 9,8 Millionen Euro. Davon fließen rund 732.000 Euro an die Gemeinden Elbigenalp, Wängle und Ehrwald sowie Reutte. Auch der private Verein „Together Betreuungszentrum“ in Breitenwang profitiert. Mit dem Geld können neue Gruppenräume geschaffen, Möbel angekauft sowie Kinderkrippen, Kindergärten und Horte erweitert, modernisiert oder neu gebaut werden. Gefördert werden außerdem Maßnahmen für Barrierefreiheit, gemeindeübergreifende Angebote, ein verkleinerter Betreuungsschlüssel und längere Öffnungszeiten. „Kinder sind die Zukunft. Jeder Cent, der in ihre Bildung und Betreuung fließt, ist gut investiert“, freut sich Palfrader. (TT)