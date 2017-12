St. Johann i. T. – Seit 25 Jahren steht Ernst Stöckl an der Spitze der Feuerwehr St. Johann, bei den Neuwahlen im Rahmen der Jahreshauptversammlung wurde der am längsten amtierende Kommandant im Bezirk mehrheitlich wiedergewählt. Stellvertreter Klaus Hauser stand für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung, sein Nachfolger Michael Schenk wurde einstimmig in dieses Amt gewählt. Ebenso in ihren Funktionen bestätigt wurden Kassier Andreas Schmied und Schriftführer Helmut Treffer.

Der umfangreiche Tätigkeitsbericht von Kommandant Stöckl dokumentierte 115 Einsätze und 126 Wespeneinsätze sowie zwei Brandsicherheitswachen. Neben zahlreichen Gruppen- und Gesamtübungen, Atemschutz-, Drehleiter- und Abschnittsübungen wurden verschiedene Schulungen absolviert. Der Mannschaftsstand umfasst derzeit acht Jungfeuerwehrmitglieder, 84 Aktive und 25 Reservisten.

Nur Positives gab es von der Feuerwehrjugend zu berichten: erfolgreicher Wissenstest in Aurach, Ablegung Leistungsabzeichen in Bronze beim Jugendleistungsbewerb in Kirchdorf, zweiter Platz im Team mit den Kirchdorfern beim Tirol Cup 2017.

Ehrungen erhielten: Klaus Hauser (Verdienstzeichen in Bronze), Max Hedrich für 70 Jahre, Fritz Staffner für 60 Jahre, Hans Pletzer und Hans Salvenmoser für 50 Jahre, Erich Engel, Alexander Rantscher und Markus Staffner für 25 Jahre. Befördert wurden: Hansjörg Leitner jun., Clemens Leitner, Josef Schaflechner, Maximilian Schwenter, Dominik Wallner zum Oberfeuerwehrmann; Hannes Hauser, Christian Hube­r und Darko Omerbasic zum Hauptfeuerwehrmann; Michael Schenk zum Oberbrandmeister. (rw)