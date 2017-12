Vicenza – Der Brief eines Kindes aus dem Salzburger Pinzgau an das Christkind ist statt bei seinem himmlischen Adressaten in der norditalienischen Stadt Schio gelandet. Dort wurde er auf dem Gelände einer Kläranlage von einem Mitarbeiter entdeckt, wie die Regionalzeitung Il Giornale di Vicenza am Donnerstag online berichtete.

Der Brief war mittels einer Schnur an einem Luftballon befestigt, der auf seinem Weg über die Alpen gut 300 Kilometer zurückgelegt hat. Als einziger Wunsch des Kindes namens Emma scheint ein Schneebob auf. Da die Adresse der Absenderin angegeben ist, haben die Mitarbeiter der Kläranlage eine „Überraschung“ angekündigt. (APA)