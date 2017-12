London – Ein halbes Jahr nach dem Brand im Londoner Grenfell-Hochhaus haben Überlebende und Mitglieder des britischen Königshauses in einem bewegenden Gottesdienst der 71 Opfer gedacht. Zur großen Trauergemeinde in der St.-Paul‘s-Kathedrale gehörten am Donnerstag auch Angehörige, die Bilder der Toten in den Händen hielten, und viele Helfer.

Aus dem Königshaus nahmen Prinz Charles und Herzogin Camilla, Prinz William und Herzogin Kate sowie Prinz Harry teil. Das von einem defekten Kühlschrank ausgelöste Feuer hatte sich am 14. Juni rasend schnell über die Außenfassade des Sozialbaus ausgebreitet. Bewohner hatten zuvor wiederholt auf Brandschutzmängel hingewiesen. Zu den 71 Toten zählen auch viele alte, gehbehinderte Menschen und Kinder, darunter ein tot geborenes Baby.

Die Polizei ermittelt wegen Totschlags sowohl gegen einzelne Personen als auch Organisationen wie den Bezirksrat und die privatisierte Hausverwaltung. Viele Überlebende sind an Weihnachten immer noch ohne Zuhause und leben vorübergehend in Hotels und anderen Unterkünften.

Auch der britische Popstar Adele („Hello“) war in der St.-Paul‘s-Kathedrale. Die Sängerin setzte sich in den vergangenen Monaten mit verschiedenen Aktionen für Überlebende ein und bedankte sich mit einem Überraschungsbesuch bei den Feuerwehrleuten. (APA/dpa)