Kufstein – Laut Friedrich Haider, dem Autor des 1968 erschienenen Buches „Tiroler Volksbrauch im Jahreslauf“, ist die Weihnachtskrippe nicht nur dem Schönheitssinn des Volkes entsprungen, sondern sie hat auch immer mehr an mystischer und gesellschaftlicher Bedeutung gewonnen. Auf gut „Neudeutsch“ gesagt, die Krippe, egal ob im alpenländischen oder orientalischen Stil, boomt.

Gerade in den Ortschaften rund um Innsbruck, wie Thaur oder Absam, hat das „Krippele schauen“ eine lange Tradition und man kann es dort fast in jedem Haus praktizieren. Inklusive dem Anstoßen mit „Gloriawasser“, so wird hierbei der Schnaps genannt.

Im Unterland ist dieser Brauch nicht so bekannt, gerade deshalb hat sich Hans Luchner, der Obmann des Krippenbauvereins Langkampfen, gemeinsam mit seinem Schwiegersohn Roland Gölles, dem rührigen Betreiber der Kufsteiner Bar Albert, ein „Krippele schauen“ der etwas anderen Art einfallen lassen.

Sie haben das „Kufsteiner Krippensuchen“ erfunden und hierbei fanden insgesamt elf Krippen aus Langkampfen Herberge in unterschiedlichen Gastro- und Hotelbetrieben im Zentrum der Festungsstadt. Purlepaus-Chef Stefan Moser ist hellauf begeistert von dieser Idee und freut sich, dass auch er eine Krippe beherbergen kann: „Die Krippe ist das Symbol für Weihnachten in unserer Region. Meine in- und ausländischen Gäste sind begeistert von der Leihkrippe“, erzählt er. Die „Kufsteiner Krippensuche“ geht noch bis zum 23. Dezember, dann kehren die Krippen wieder heim zu ihren Besitzern, damit sie zu Weihnachten die heimischen Stuben und Wohnzimmer schmücken.

Folgende Betriebe und Institutionen beherbergen Krippen des Krippenbauvereins Langkampfen: Kufsteinerland-Informationsbüro, Bar Albert, Gasthaus Osterauer, Restaurant Purlepaus, Fritz Wein Café, Buch-Café Lippott, Café Weinbar Liebelei, Arte-Hotel Vitus & Urban sowie das Hotel Stadt Kufstein. (TT)