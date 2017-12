Telfs – Man muss es erst einmal finden, das „Theater im Container“, das seit gut zehn Jahren im weitläufigen Komplex des Telfer Sportzentrums untergebracht ist. Und zwar in einem – wie der Name nahelegt – Container, der ursprünglich als provisorischer Seminarraum vorgesehen war. Im Laufe der Jahre hat die Kultur- und Theaterinitiative von Obmann Bernhard Moritz den Raum aber spielerisch für sich erobert: Zeigte man anfänglich nur eine Produktion pro Saison, stehen mittlerweile drei Stücke – mit Profis besetzt und von Profis inszeniert – auf dem Spielplan. Die Gemeinde Telfs und das Land Tirol unterstützen die Produktionen mit je 5000 Euro pro Stück, fürs kommende Jahr hofft Obmann Moritz auch auf eine Förderung des Bundes.

In Telfs hofft man wiederum auf zukunftsträchtige architektonische Visionen für das „Theater im Container“, das den Erstbesucher nicht selten vor ein Orientierungsproblem stellt – dass sich ein Theaterraum an Tennis- und Kletterhallen schmiegt, kommt schließlich nicht alle Tage vor. „Die Verwirrung ist Teil unserer Inszenierung“, lacht Obmann Bernhard Moritz. Trotzdem freut er sich ernsthaft darüber, dass sich auf Ansinnen des Telfer Kulturausschusses nun Studierende des ./studio 3 mit dem Theaterraum auseinandersetzen. Das Institut für experimentelle Architektur versteht sich als Schnittstelle zwischen zeitgenössischer Kunst und experimenteller Architektur, sein bekanntestes Projekt ist die Kunst- und Architekturschule „bilding“ im Rapoldipark, die von Studierenden geplant und gebaut wurde. In einem Ideenwettbewerb unter der Leitung von Architektin Teresa Stillebacher werden nun Visionen zur Entwicklung einer Telfer Kulturlandschaft erarbeitet, die neben dem „Theater im Container“ auch den Vorplatz des Sportzentrums beinhaltet, der aktuell als Durchfahrts- bzw. Parkraum verwendet wird.

Am Freitag gab es erste Einblicke in die kreativen Pläne der Studenten, die das Theater-Universum als eigene Welt verstanden wissen wollen, das in ihren Entwürfen unterschiedlichste Formen annimmt – und einem Klarinettenkoffer genauso gleichen kann wie einer Maske. Der Ideenwettbewerb ist der Startschuss für eine – zeitlich unbegrenzte – Experimentierphase für ein architektonisches Kulturkonzept, das man sich in Telfs in den kommenden Jahren leisten will. (fach)